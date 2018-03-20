Трамп воздержался от поздравлений с победой на выборах в адрес Путина
Президент США Дональд Трамп не стал поздравлять с победой на выборах главы государства российского лидера Владимира Путина 19 марта. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли. В расписании Трампа телефонные поздравления не запланированы, уточнил он.
«Мы не удивлены результатом», - передает Reuters слова Гидли о фактической победе Путина. Официальные результаты президентской кампании еще не объявлены. По предварительным данным он набрал 76%. Представитель Белого дома отметил, что США будут «работать над развитием отношений с Россией» и «налагать издержки» в тех случаях, когда Москва представляет угрозу интересам США. «Но мы также будем искать возможности для совместной работы, когда это будет служить нашим интересам», - сказал Гидли.
Как сообщает сайт Кремля, 19 марта Путина по телефону поздравили президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Поздравительные телеграммы в адрес президента России, направили, в частности федеральный канцлер и президент ФРГ Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер.