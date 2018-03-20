Политика

Новости

МИД Чехии вызвал российского посла из-за отравления Скрипаля

Министерство иностранных дел Чехии вызвало в среду российского посла Александра Змеевского из-за заявлений российского МИДа о том, что республика могла быть источником происхождения вещества нервно-паралитического типа «Новичок», которое было использовано злоумышленниками для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в микроблоге Twitter чешского ведомства.

Na zítřejší dopoledne je na @mzvcr předvolán velvyslanec Ruské federace Alexandr Vladimírovič Zmejevskij, aby nám vysvětlil lživý výrok ruské strany, která tvrdila, že látka Novičok použitá při útoku v Salisbury ve Velké Británii mohla pocházet z ČR. — MZV ČR (@mzvcr) 20 марта 2018 г.

Российского посла в чешском МИДе ожидают с разъяснениями «завтра утром». Накануне министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева из-за заявлений официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о возможной причастности королевства к делу об отравлении Скрипаля.

17 марта Захарова заявила, что «наиболее вероятным источником происхождения» отравляющего вещества «Новичок» являются страны, проводящие исследования в этой области с конца 1990-х гг. Среди них она выделила Чехию, Великобританию, Швецию, Словакию и США. При этом она заявила, что ни в России, ни в СССР никогда не проводились исследования для дальнейшей разработки химических веществ с прямым или кодовым названием «Новичок».

4 марта в британском городе Солсбери на скамейке возле торгового центра были обнаружены в бессознательном состоянии Скрипаль и его дочь Юлия. Их госпитализировали. Состояние здоровья Скрипаля и его дочери британские врачи оценивают как критическое. Они находятся в больнице в состоянии комы. Позже Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля, получившего убежище в Великобритании, и его дочери, являющейся гражданкой России. Следствие считает, что пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось еще во времена СССР.

14 марта Великобритания ввела санкции в отношении России из-за отравления Скрипаля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что 23 российских дипломата будут высланы. 17 марта Москва объявила об ответных мерах - Россия также вышлет 23 британских дипломатов.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов