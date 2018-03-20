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Трамп поздравил Путина с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил по телефону президента России Владимира Путина с победой на выборах 18 марта, сообщает Белый дом. Лидеры двух стран обсудили вопросы национальной безопасности и усилия по обеспечению стратегической стабильности.

«Лидеры обсудили состояние двусторонних отношений и приняли решение продолжать диалог о взаимных приоритетах национальной безопасности и существующих проблемах», - говорится в заявлении.

Ранее Трамп завил, что между ним и Путиным состоялся «очень хороший разговор». Американский президент также сказал, что встреча с Путиным может состояться в «не самом отдаленном будущем».

О том, что Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах, ранее сообщил Кремль.

«Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис... Выражено удовлетворение определенным снижением напряжённости вокруг Корейского полуострова», - отмечается в заявлении. Разговор носил конструктивный и деловой характер, уточнили в Кремле.

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