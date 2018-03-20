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Путин набрал на выборах президента за рубежом почти 85% голосов

Подавляющее большинство россиян за рубежом на выборах президента России 18 марта проголосовали за нынешнего главу государства Владимира Путина, на втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин, на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление члена Центризбиркома (ЦИК) Василия Лихачева.

«Наши соотечественники за границей проголосовали следующим образом: Владимир Путин получил 84,99% голосов, Павел Грудинин - 5,04%, Владимир Жириновский - 1,75%», - сказал он.

По его словам, на четвертом месте по популярности Ксения Собчак. Телеведущая получила 4,07% голосов, на пятом месте - основатель «Яблока» Григорий Явлинский с 1,57% голосов. Бизнес-омбудсмен Борис Титов набрал 0,65% голосов, кандидат в президенты Сергей Бабурин - 0,42%, на последнем месте - Максим Сурайкин с 0,3% голосов. Всего на выборах за границей проголосовали около 475 000 граждан России, не менее 56 000 из них - досрочно, отметил Лихачев.

По данным ЦИК на 19 марта, 18 марта на выборы президента России пришли 73 млн человек, явка составила 67,49%. По предварительным результатам голосования, на территории России Путин набрал более 76,5% голосов избирателей. На втором месте Грудинин с 11,9% голосов, на третьем месте Жириновский (около 5,5%).

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