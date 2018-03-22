Политика

Новости

Песков заявил о «дальнем родстве» президента и Михаила Путина

Претендент на место в правлении «Газпрома» и зампред правления страховой компании «Согаз» Михаил Путин действительно является родственником российского президента Владимира Путина. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

При этом он отметил, что они дальние родственники и почти не общаются. «Мне неизвестно о том, что у них есть какое-то общение, то есть фактически они не общаются», – отметил Песков.

Ранее в четверг стало известно, что Михаил Путин может стать членом правления «Газпрома». Его назначение сегодня обсудит совет директоров компании. Михаил Путин – сын двоюродного брата президента России. Он родился в Иваново и учился в Ивановском государственном медицинском институте и Государственной академии управления им. С. Орджоникидзе. Он также кандидат медицинских наук и советник Российской Федерации 3-го класса. Зампредом «Согаза» он работает более 10 лет – с 2007 г.