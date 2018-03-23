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Песков рассказал о реакции Путина на итоги президентских выборов

Рекордный результат Владимира Путина на президентских выборах оказался для него неожиданным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

«Он сказал на самом деле, что это было достаточно неожиданным для него», — рассказал о реакции Путина Песков.

Президент страны с таким уровнем поддержки чувствует большую ответственность, подчеркнул представитель Кремля. Песков считает, что на результат Путина повлияло внешнеполитическое давление на Россию, которое мотивировало людей «объединиться вокруг сильного лидера».

На выборах президента России 18 марта Путин набрал 76,66% голосов, его ближайший соперник кандидат от КПРФ Павел Грудинин заручился поддержкой 11,8% пришедших на избирательные участки. Явка составила 67,47%.

Путин впервые в истории президентских выборов в России получил более половины голосов всех избирателей страны — 51,8% (более 56,2 млн).

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