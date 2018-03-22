Вклад новых губернаторов в победу Путина оказался не слишком весомым
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Почти во всех регионах, где Владимир Путин сменил губернаторов в течение последнего года перед президентскими выборами, его результаты по сравнению с 2012 г. значительно улучшились. Так, в Новгородской области за Путина проголосовало 72,7% избирателей против почти 58% в 2012 г., в Карелии – 73% (55,3%), в Калининградской области – 76,4% (52,6%), в Ярославской области – 71,8% (54,5%). Минимальная доля голосов за президента среди регионов, где в течение 2017 г. появились врио губернаторов или прошли губернаторские выборы, составила 65,3% – так проголосовало Приморье, где осенью врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. Максимальный результат Путин получил в Дагестане (90,8%), которым в качестве врио руководит Владимир Васильев, и в Севастополе (90,2%), главой которого осенью был избран Дмитрий Овсянников.
Близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» ранее говорили, что массовые досрочные отставки губернаторов в течение года перед стартом президентской кампании преследовали среди прочего и цель улучшить результат Путина на выборах 18 марта.
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