Новые губернаторы могут не справиться с управлением регионами после выборов

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Конфликты в региональных элитах усилились с приходом новых губернаторов-технократов, считают эксперты М. Стулов / Ведомости

Губернаторы-технократы могут оказаться не приспособлены к рискам социально-экономической напряженности, которые возрастут после президентских выборов, следует из доклада Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. Эксперты пишут, что в 2017 г. сменился почти каждый четвертый губернатор — всего 19 человек. Они отмечают, что среди 11 осенних назначенцев восемь не связаны с регионами, куда их назначили.

Конфликты в региональных элитах усилились с приходом новых губернаторов-технократов, считают эксперты. По их мнению, назначение новых губернаторов рассматривается лишь в краткосрочной перспективе, чтобы обеспечить больший контроль в период президентских выборов, и в меньшей степени - на развитие регионов после них. «В межвыборное время власть благожелательна к гражданам, однако после выборов надо будет реализовывать стратегию развития. Идут разговоры о том, что экономическое положение стабилизируется, хотя уже сейчас регионы заявляют о нехватке денег. При этом за первое полугодие выросла протестная активность не по политическим поводам, а социально-экономическим. Это говорит, что ситуация неблагоприятная, а региональные элиты не справляются. Хотя пока это не очень заметно, но после выборов ситуация изменится», - говорит один из авторов доклада политолог Николай Петров.

В докладе КГИ говорится, что в 2017 г. продолжилась линия на репрессии в региональных элитах, которые лучше всего заметны в Калмыкии, Марий Эл, Удмуртии, Хакасии, Пермском и Приморском краях, Владимирской, Ивановской, Кемеровской, Мурманской областях. По подсчетам экспертов, в 2016 г. под уголовное преследование попали один губернатор, 13 заместителей губернаторов, четыре мэра региональных столиц. За 9 месяцев 2017 г. арестованы два руководителя региона после отставки, восемь вице-губернаторов или зампредов правительства, один мэр региональной столицы. «Общая численность такого рода верхушки региональной элиты в стране – всего 800–900 человек, получается, что 2% из них сейчас попадают в жернова ежегодно – каждый 50-й», - говорится в докладе.