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Число погибших при пожаре в Кемерове достигло 48 человек

В результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова погибло 48 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на последние официальные данные МЧС по состоянию на 7.30 мск.

В последний час появилась информация об обнаруженных останках еще 2–3 человек. Таким образом, количество погибших может достичь 50 человек. 16 человек считаются пропавшими без вести. В числе пострадавших – 84 человека, 12 из которых находятся в больницах.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже здания. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По уголовному делу были задержаны три человека. В частности, на допросе у следователей находится гендиректор ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок, сообщил информагентству источник в региональных силовых структурах. «Зимняя вишня Кемерово» арендует третий и четвертый этажи ТРЦ, в том числе сдает их в субаренду.

По данным «Интерфакса», ТРЦ «Зимняя вишня» был открыт в 2013 г. на площадке, принадлежащей Кемеровскому кондитерскому комбинату (входит в структуру «КВД групп», одного из крупнейшего российского производителя кондитерских изделий и снэков), здания были перепрофилированы.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерово