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Число погибших при пожаре в Кемерове достигло 48 человек

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В результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова погибло 48 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на последние официальные данные МЧС по состоянию на 7.30 мск.

В последний час появилась информация об обнаруженных останках еще 2–3 человек. Таким образом, количество погибших может достичь 50 человек. 16 человек считаются пропавшими без вести. В числе пострадавших – 84 человека, 12 из которых находятся в больницах.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже здания. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По уголовному делу были задержаны три человека. В частности, на допросе у следователей находится гендиректор ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок, сообщил информагентству источник в региональных силовых структурах. «Зимняя вишня Кемерово» арендует третий и четвертый этажи ТРЦ, в том числе сдает их в субаренду.

По данным «Интерфакса», ТРЦ «Зимняя вишня» был открыт в 2013 г. на площадке, принадлежащей Кемеровскому кондитерскому комбинату (входит в структуру «КВД групп», одного из крупнейшего российского производителя кондитерских изделий и снэков), здания были перепрофилированы.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерово

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Политика
Новости

Страховщики оценили ущерб от пожара в торговом центре в Кемерове

Ведомости
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Ущерб от пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» оценивается в 3 млрд руб., сообщает Всероссийского союз страховщиков (ВСС).

«Ущерб от пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово оценивается в 3 млрд руб., – говорится в сообщении. – Речь идет об имущественном комплексе в целом, но без учета ущерба, который понесли арендаторы. Погибшее имущество арендаторов можно оценить в сумму до 1 млрд руб.». Сейчас в ВСС выясняют, был ли ТЦ застрахован.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже здания. Ликвидировать открытые участки огня удалось лишь к утру 26 марта, спустя 12 часов после начала возгорания. Число погибших по последним данным увеличилось до 53 человек.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пообещал, что власти выделят семьям погибших по 1 млн руб. за каждого погибшего. 

 

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Бизнес
Новости

Qatar Airways заинтересовалась покупкой доли аэропорта Внуково

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Катарская авиакомпания Qatar Airways и аэропорт Внуково подпишут меморандум о взаимопонимании, дающий перевозчику возможность купить долю в аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Катара.

Подписание документа пройдет во время визита в Москву эмира Катара Тамима бен Хамада аль-Тани. «Будет подписан меморандум о взаимопонимании между Qatar Airways и международным аэропортом Внуково для возможности покупки доли в аэропорту Внуково», — рассказал представитель катарского внешнеполитического ведомства.

В катарском дипломатическом ведомстве добавили, что стороны подпишут соглашение о создании совместного центра исследований в нефтяной сфере и энергетике между «Роснефтью» и управлением Катара по образованию и науке.

Эмир Катара прилетел в Москву 25 марта с двухдневным рабочим визитом. Посол эмирата в России Фахд Мухаммед аль-Аттыйя уточнял, что 26 марта эмир Катара встретится с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, Йемене и Палестине.

В августе 2017 года Qatar Airways отказалась от приобретения 10% акций американского авиаперевозчика American Airlines, поскольку сделка, как указывали в компании, «больше не отвечает нашим целям». В сообщении Qatar Airways подчеркивалось, что перевозчик «продолжит изучать альтернативные возможности для инвестиций в США и в других странах».

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Бизнес
Новости

Наблюдательный совет «Алросы» выбрал кандидатов в свой новый состав

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Наблюдательный совет «Алросы» на заседании 21 марта утвердил список из 18 кандидатов в свой новый состав, говорится в сообщении алмазодобывающей компании.

В их число впервые выдвинуты номинированные правительством замминистра финансов Алексей Моисеев, помощник руководителя Росимущества Илья Елизаров и гендиректор «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов.

Также в списке нынешние члены совета: президент «Алросы» Сергей Иванов, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, гендиректор «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей Чекунков и председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов. На этот раз в совет не выдвинут министр по делам Дальнего Востока Александра Галушка. Кандидатуры будут рассмотрены на годовом собрании акционеров компании.

В действующий наблюдательный совет «Алросы» входят 7 представителей от России, 6 – от Якутии и 2 независимых директора от миноритариев Мария Гордон и Олег Фёдоров, последние также выдвинуты в новый состав совета. 

«Алроса» является крупнейшим в России производителем алмазов. Чистая прибыль компании за 2017 г. по МСФО упала на 41%, до 79 млрд руб., выручка снизилась на 13%, до 275,4 млрд руб.

Акционерами «Алросы» являются Росимущество (33,02%), Республика Саха (Якутия) – 25%, якутские улусы (районы) – 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций компании.

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Бизнес
Новости

Globaltrans увеличил чистую прибыль в два с лишним раза

Ведомости
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Чистая прибыль группы Globaltrans в 2017 г. выросла по сравнению с предыдущим годом на 126% до 13,8 млрд руб. по МСФО, говорится в сообщении железнодорожного холдинга.

Выручка группы увеличились на 12% до 78,1 млрд руб., скорректированный показатель – на 18% до 52,1 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 46% до 25,8 млрд руб., рентабельность по ней – до 50%. Операционные затраты сократились на 1%.

Совет директоров Globaltrans рекомендовал выплатить акционерам по итогам 2017 г. 8 млрд руб., или 44,85 руб. на акцию.

Эта сумма складывается из рекомендованных дивидендов в размере 4,2 млрд руб. (23,25 руб. на акцию), а также 3,9 млрд руб. (21,60 руб. на акцию) спецдивидендов – «для поддержания эффективной структуры капитала».

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Бизнес
Новости

АФК «Система» намерена выкупить оставшиеся активы индийской RCom

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АФК «Система» предложила лучшую цену в $1,5 млрд за оставшиеся активы Reliance Communications Ltd (RCom), сообщает индийская газета The Economic Times со ссылкой на три источника.

Активы включают в себя зарубежную и корпоративную телекоммуникационную инфраструктуру, а также центры обработки данных. «Система» готова выкупить их за $1,2 млрд в дополнение к $300 млн, которые RCom должна российской компании.

Сейчас эти активы можно оценить даже в $2 млрд, однако стоимость быстро падает в связи с ростом затрат компании, говорит собеседник издания. Ранее RCom из-за высокой долговой нагрузки начала оптимизацию.

По словам одного из источников, «Система» хочет полностью выкупить RCom, однако, возможно, ей придется делать это поэтапно. В RCom не ответили на запрос издания, представитель «Системы» отказался от комментариев.

Принадлежащий бизнесмену Анилу Амбани индийский телекомоператор является давним партнером «Системы». RCom получила от российской компании телекоммуникационный бизнес SSTL. В свою очередь, SSTL стала владельцем 10% капитала RCom в результате допэмиссии акций, а миноритарные акционеры SSTL получили право конвертировать акции компании в бумаги RCom пропорционально своей доле.

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Бизнес
Новости

AliExpress откроет сервис групповых покупок

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Китайская торговая площадка AliExpress с 28 марта запускает сервис групповых покупок, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Размер скидки при совместной покупке может достигать 50% стоимости товара. Они будут действовать для самых популярных товаров в категориях электроники, одежды и товаров для детей. Пока речь идет о 700 наименованиях, но в течение года скидки планируется распространить на большинство товаров, продающихся на AliExpress и Tmall.

Для получения скидки нужно оплатить товар и поделиться ссылкой с другом по электронной почте. Дисконт будет действовать, если хотя бы один приглашенный покупатель приобретет товар в течение 24 часов. В противном случае заказ по спеццене будет отменен, а организатор сделки получит деньги обратно. Такая схема поможет компании повысить активность внутри социальных платформ AliExpress, рассчитывает директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский.

В феврале SimilarWeb зафиксировал 86 млн посещений страницы Aliexpress.com. Таким образом, интернет-площадка является восьмым по популярности интернет-ресурсом в России, следует из данных Mediascope.

В феврале о тестировании мобильного приложения «Дешевле вместе» для скидок по совместным покупкам объявила Mail.ru Group. Дисконт может достигать 90%, уточняли в компании.

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Бизнес
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Независимые нефтетрейдеры пожаловались в ФНС на «Роснефть» и «Газпром»

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Лоббистская структура независимых нефтетрейдеров – НП «Совет по товарным рынкам» (СПТР) – обратилась в ФНС с просьбой проверить сделки по продаже «Роснефтью» топлива своим дочерним структурам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение. Трейдеры считают, что госкомпания могла занижать цены. Как пояснил изданию лидер НП Илья Мороз, «это прецедентный случай, когда мы пожаловались не только в ФАС, но и в ФНС». Ранее в течение нескольких лет трейдеры лишь «обращали внимание ведомств» на проблему, теперь они просят проверить, не было ли в действиях госкомпании нарушений налогового законодательства.

Нефтетрейдеры подозревают, что сделки по заниженным ценам «Роснефть» могла проводить с «Воронежнефтепродуктом», «Брянскнефтепродуктом» и «Тамбовнефтепродуктом». На бирже цена дизтоплива для независимых участников торгов была дороже на 1670 руб. за тонну. К тому же на торги выставлялся лишь более дорогой железнодорожный базис, тогда как со связанными с «Роснефтью» структурами заключаются договоры с поставкой по трубе.

Аналогичную жалобу в ФНС на «Газпром нефть» подал трейдер «Солид – товарные рынки», также входящий в СПТР. Компания подозревает в получении топлива по заниженным ценам «Газпромнефть – региональные продажи». Сделки с ней могли заключаться с апреля 2017 г. по февраль 2018 г. В этот период «Газпром нефть» не продавала на торгах дизтопливо с Московского НПЗ с поставкой по трубе. Независимые трейдеры обвиняют госкомпании в «логистическом монополизме».

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Политика
Новости

СМИ сообщили о задержании директора сгоревшего в Кемерове торгового центра

ТАСС / Ведомости
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Три человека задержаны после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Среди задержанных есть директор ТЦ, уточнил он.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Пожар в торговом центре возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже. По предварительным данным, 37 человек погибли, 84 – пострадали, пропавшими без вести числятся 64 человека.

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Политика
Новости

При пожаре в Кемерове погибла 11-летняя родственница губернатора

Ведомости
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Глава Кузбасса Аман Тулеев рассказал о гибели на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» своей родственницы, сообщает «Интерфакс». «Необходимо людям помочь, поддержать, чтобы они понимали, что это общее горе, я это лично глубоко переживаю. У меня очень близкий родственник погиб, девочка», – сказал он на брифинге в Кемерове. Ранее пресс-служба администрации региона сообщила, что ей было 11 лет.

После пожара остается неизвестна судьба 41 ребенка, заявил в ночь на 26 марта замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Андрей Мамченков в эфире телеканала «Россия 24».

Число погибших при пожаре достигло 37 человек, пропавшими без вести числятся 64, еще 84 – пострадали, сообщил замруководителя МЧС России Владлен Аксенов.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о согласии Путина выделить 85 млрд рублей на новую версию SSJ100

Ведомости
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Президент России Владимир Путин согласился с инициативой Минпромторга о выделении 85 млрд руб. на разработку новой версии SSJ100, пишет «Коммерсантъ». Издание ссылается на собеседников, знакомых с содержанием положительной резолюции главы государства на письме МД-12748/18 министра, председателя совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Дениса Мантурова от 1 марта.

Проект укороченного SSJ100 (75 кресел вместо 100) будет востребован СЛО «Россия» и Минобороны. У военных, в частности, есть запрос на обновление парка 36 устаревших Ту-134А и Ту-134А-3, у СЛО – Як-40 и Ту-134, их у «России» по 2 машины. Закупать SSJ100 в стандартной комплектации ни СЛО, ни Минобороны не могут из-за большого количества импортных комплектующих и проблем с послепродажным обслуживанием.

По информации издания, СЛО готов заказать 10 уменьшенных SSJ100 на 35 млрд руб. Речь идет о шести машинах в варианте «салон» и четыре – с бортовым узлом связи. Минобороны изучает возможность закупки 30 машин. В ГСС считают, что потребность российского рынка в SSJ100 составит 200–300 самолетов, а зарубежного – 3000.

Заинтересованность в обновленном SSJ100 подтвердили и в S7, отметив, что компания «активно работает над техническим заданием». Источники на авиарынке рассказали, что переговоры по 75 самолетам ведет совладелец S7 Владислав Филев.

В качестве альтернативы укороченному SSJ100 рассматривался вариант Ту-334, который разрабатывался с конца 1980-х гг., но до серийного производства дело не дошло. Власти Татарстана пытались показать последний из законсервированных бортов Путину, посещавшему Казанский авиастроительный завод (КАЗ) 25 января, но кремлевский протокол проложил маршрут президента иначе, рассказал высокопоставленный собеседник издания. Впрочем, на следующий день завод получил крупнейший заказ на 10 стратегических бомбардировщиков Ту-160М2. Стоимость заказа составила 160 млрд руб. и «просить президента еще о чем-то было просто некорректно». К тому же у модели есть минусы – двигатели Д-436 украинского «Мотор Сич».

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Технологии
Новости

Uber продал часть своего бизнеса в Азии сингапурскому конкуренту

Ведомости
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Американская компания Uber Technologies Inc. договорилась о продаже части своего бизнеса на юго-востоке Азии своему конкуренту – технологической компании Grab. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. Представители Grab и Uber не комментируют эту информацию.

По условиям сделки, сообщают агентства, Uber продаст часть бизнеса, который он ведет в Азии, в том числе Uber Eats. Сумма сделки не называется.

Grab работает в Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах, в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже. Приложением компании пользуются более 86 млн человек.

В феврале была закрыта сделка Uber и «Яндекс.Такси» по слиянию бизнеса компаний в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В объединенной компании «Яндексу» принадлежит 59,3% акций, Uber – 36,9%. Объем инвестиций Uber составил $225 млн, «Яндекса» – $100 млн.

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