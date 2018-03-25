При пожаре в торговом центре в Кемерове пропали без вести 40 детей

Максим Киселев / РИА "Новости"

По состоянию на 23.00 мск 25 марта найдены 37 погибших в сгоревшем в воскресенье в Кемерове торговом центре «Зимняя вишня», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба пожаротушения. Пострадавших - 43 человека.

Около часа ночи понедельника по местному времени пожар был локализован, и спасатели смогли проникнуть на ранее недоступный из-за задымления четвертый этаж торгового центра, где начался пожар. После этого число погибших стало быстро расти с первоначально объявленных пяти человек. Сначала у выхода с этажа были найдены тела мужчины с ребенком. Затем спасатели вошли в один из кинозалов, где нашли новые тела. «Пожарным удалось войти в кинозал, прямо у входа найдено 8 тел погибших», - передал «Интерфакс» слова сотрудника оперативных служб.

Количество погибших и пострадавших может возрасти. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, без вести пропали 69 человек, среди которых 40 детей. Следственный комитет России (СКР) проверяет информацию о 35 пропавших во время пожара.

Очевидцы говорят об отсутствии оповещения о пожаре по громкой связи, организованной эвакуации и о том, что ни противопожарная сигнализация, ни система пожаротушения в здании не сработали. Частично эту информацию подтвердили местные власти. «У нас, по предварительной информации, масса нарушений, в том числе по обходным выходам… Вопрос также, почему двери [в кинозалы] оказались закрыты», - передал канал 360tv слова первого замгубернатора Кемеровской области Владимира Чернова.

Пожар был локализован около 21.00 мск, но ликвидирован только в 23.30 мск, до этого времени продолжалась проливка отдельных очагов.

Пожар в ТРК «Зимняя вишня» начался днем 25 марта. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем четвертом этаже, где расположены несколько кинозалов, детские игровые площадки и аттракционы. Причина пожара пока не установлена. Его площадь составляла 1500 кв. м, огнем были охвачены верхние этажи и крыша. Во всем комплексе было сильное задымление, а в двух залах кинотеатра обрушился потолок. «В ликвидации задействованы максимально-возможные силы и средства», - сообщило ГУ МЧС по Кемеровской области. На месте работали более 300 пожарных и спасателей.

Учитывая тяжесть последствий, СКР возбудил дело по трем статьям УК - 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и передал его в Главное следственное управление СКР.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков по поручению президента России срочно вылетел в Кемерово, чтобы на месте проконтролировать работы по ликвидации последствий пожара и оказание помощи пострадавшим, сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерово