В Кемеровской области введен режим ЧС из-за пожара в торговом центре

Группировка по тушению пожара увеличивается, рассматривается возможность применения робототехнических комплексов Максим Киселев / РИА Новости

Из-за пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово на территории Кемеровской области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков. По его словам, в горящем здании возникли угроза взрыва и «другие опасности». Позже он сообщил, что в ТРК рухнули перекрытия.

По последним данным, при пожаре погибли пять человек. Как уточнили в Следственном комитете России, это три женщины, один ребенок и один мужчина. Ранее сообщалось, что среди погибших как минимум трое детей, которые находились в детской комнате. За медицинской помощью обратились 32 человека, 30 пострадавших госпитализированы. Кроме того, 17 человек числятся пропавшими без вести, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Пожар в ТРК «Зимняя вишня» начался днем в воскресенье. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже здания. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. О причинах пока ничего не сообщается. На момент публикации тушение пожара продолжалось, ему был присвоен третий ранг сложности, площадь составляла 1500 кв. м, огнем были охвачены верхние этажи и крыша. В двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка.

Из здания было эвакуировано более 100 человек, поисково-спасательная операция продолжается. Группировка по тушению пожара увеличивается, рассматривается возможность применения робототехнических комплексов. Также два борта Сибирского регионального центра МЧС России готовятся вылететь в Кемерово для оказания помощи в ликвидации последствий пожара.

Поиск людей осложняется из-за сильной задымленности, сообщил замначальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-майор Александр Еремеев. «Очень сложный пожар, большая площадь и, конечно, много вопросов к организации безопасной работы торгового центра. Нужно тщательно разобраться в причинах и понять, кем допущены нарушения, которые привели к такому тяжелому результату», – сказал он журналистам.

По словам Еремеева, в момент возникновения пожара в ТРК было много людей. «Это существенно осложнило работу пожарных – где искать людей, сколько их? Ситуацию усугубляет сильная задымленность», – пояснил он.

По факту гибели людей следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В связи с тяжестью последствий пожара в ТРЦ в Кемерово председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление. В Кемерово направлена следственная группа центрального аппарата.

При пожаре также погибли все питомцы контактного зоопарка, сообщили журналистам его сотрудники. В зоопарке обитало около 200 животных, в том числе кролики, шиншиллы, морские свинки, хомяки, песцы, карликовые козы, поросята, ежи, белки, лисы, еноты.