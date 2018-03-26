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В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим при пожаре в ТЦ

В Кемеровской области объявили трехдневный траур в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областной администрации.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков сообщил, что при пожаре в Кемерове, согласно последним данным, погибли 64 человека, Министр уточнял, что поисково-спасательная операция продолжается. «Мы еще не подняли шесть человек», - говорил он.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта. Пожарные неоднократно сообщали о ликвидации открытых участков огня, однако он разгорался вновь. Сейчас пожарные возобновили тушение. Причиной нового задымления стало тление в завалах, перешедшее в активную фазу. «К сожалению, в результате наличия многослойных перекрытий тление в завалах перешло в активную фазу», - приводил ТАСС слова Пучкова.

Следственный комитет России (СКР) завел по факту пожара уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о причинении смерти по неосторожности; нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны четыре человека.

«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что ритейлеры, чьи магазины работали в «Зимней вишне», заключали договор аренды площадей с ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, структура ООО «КДВ групп»). «КДВ групп» - один из крупнейших в стране производителей кондитерской продукции и снэков. Группа владеет брендами «Кириешки», «Яшкино», «Бонди».

При пожаре в Кемерове погибли более 60 человек