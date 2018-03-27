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Бастрыкин назвал главную версию возникновения пожара в Кемерове

Следствие считает приоритетной версией причины пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» короткое замыкание, сообщил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин на совещании с президентом Владимиром Путиным в Кемерове.

«Либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую меньше верим, – применение открытого огня», – сказал Бастрыкин (цитаты по сайту Кремля). Он отметил, что точную причину определят после проведения экспертиз.

Бастрыкин также подтвердил, что многие двери в находившемся в ТРЦ кинотеатре были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками. Кроме того, система безопасности центра «в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала», указал председатель СК.

«Основной состав этого персонала сбежал, бросил на произвол родителей и детей. Те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, они все первыми разбежались. У нас же практически нет потерь со стороны штата торгового центра», – сказал Бастрыкин.

По его словам, следствие пока не может установить, кто из сотрудников администрации отвечал за обеспечение порядка в детской игровой комнате, где произошло возгорание, «кто закрыл, почему билетеры закрыли двери».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Согласно последним официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека.

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