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При пожаре в торговом центре в Кемерове погибло более 40 детей

При пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погиб 41 ребенок. Об этом свидетельствуют списки погибших, вывешенных в созданном семьями жертв трагедии штабе, передает «Интерфакс».

Члены инициативной группы родственников, которые проинспектировали кемеровский морг, подтвердили достоверность официальной информации о погибших на пожаре в ТРЦ, передает «Интерфакс». «Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные – дети. Тела не прятали – мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», – приводит агентство слова одного из членов инициативной группы.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел днем 25 марта. Всего, согласно последним данным, погибло 64 человека. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин во вторник заявил, что наиболее вероятная версия – замыкание электропроводки. «Очаг возгорания – детская игровая площадка, четвертый этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, – применение открытого огня», – пояснил он.

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