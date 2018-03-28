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МЧС по ошибке выпустило сообщение об угрозе здоровью москвичей

Министерство по чрезвычайным ситуациям отозвало предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Москве вечером в среду 28 марта. МЧС сообщило, что обычное предупреждение о безветренной погоде было по ошибке опубликовано в разделе «Экстренные предупреждения».

«Ранее размещенная информация была ошибочно опубликована в разделе «Экстренные предупреждения». Согласно прогнозу Росгидромета, в столице действительно ожидается безветренная погода, однако такой прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения и не несет угрозы здоровью людей», - заверило МЧС.

В первоначальном тексте говорилось, что «в период с 18.00 28.03.2018 г. до 10.00 29.03.2018 г. на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», и содержалась рекомендация «по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе» до утра четверга.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Москве минус три градуса и слабый - порядка 1 м/с - ветер.