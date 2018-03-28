Тема дня: Траур в России
Охранник «Зимней вишни» рассказал о неисправности кнопки пожарной тревоги
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МЧС по ошибке выпустило сообщение об угрозе здоровью москвичей

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Министерство по чрезвычайным ситуациям отозвало предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Москве вечером в среду 28 марта. МЧС сообщило, что обычное предупреждение о безветренной погоде было по ошибке опубликовано в разделе «Экстренные предупреждения».

«Ранее размещенная информация была ошибочно опубликована в разделе «Экстренные предупреждения». Согласно прогнозу Росгидромета, в столице действительно ожидается безветренная погода, однако такой прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения и не несет угрозы здоровью людей», - заверило МЧС.

В первоначальном тексте говорилось, что «в период с 18.00 28.03.2018 г. до 10.00 29.03.2018 г. на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», и содержалась рекомендация «по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе» до утра четверга.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Москве минус три градуса и слабый - порядка 1 м/с - ветер.

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Политика
Новости

Сообщивший о сотнях жертв в Кемерове пранкер заочно арестован судом

Ведомости
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Басманный суд Москвы по требованию Следственного комитета заочно арестовал украинского пранкера, распространявшего слухи о «сотнях жертв» пожара в торговом центре «Зимняя вишня», передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Царевой.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», — заявила она.

Ранее против гражданина Украины Никиты Кувикова, известного под псевдонимом Евгений Вольнов, в России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ему грозит до пяти лет колонии.

В российских городах возникли стихийные мемориалы в память о погибших в Кемерове

По информации следствия, мужчина распространял недостоверную информацию о количестве жертв в Кемерове, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших, «пытаясь дестабилизировать ситуацию».

Ранее на YouTube-канале Кувикова был размещен видеоролик, на котором он от имени сотрудника МЧС звонит в морг Кемерова и спрашивает, сколько погибших может принять учреждение. Ему ответили, что около 100 тел. После этого он сообщил по телефону, чтобы в ближайшее время ожидали «более трехсот трупов». На момент звонка в морг тела жертв пожара еще не доставляли.

После этой информации глава МЧС Владимир Пучков лично опровергал несколько раз информацию о «сотнях жертв». Президент Владимир Путин также просил местных жителей не верить слухам.

Что власти Кемеровской области думают о митингах после пожара в «Зимней вишне»

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Финансы
Новости

Промсвязьбанк вернул часть средств Центробанку в марте

Ведомости
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В марте Промсвязьбанк вернул «существенную часть» средств, которые занимал у Центробанка, сообщил представитель банка в ответ на вопросы «Ведомостей». Сумму он не назвал, сказав лишь, что подробности будут раскрыты в мартовской отчетности.

В декабре Промсвязьбанк привлек от ЦБ ликвидность на 298 млрд руб., с того момента банк был должен регулятору совокупно более 344 млрд руб., следует из его отчетности. Задолженность на 1 марта составляла 344,2 млрд руб. В декабре банк столкнулся с оттоком клиентских средств: компании забрали со счетов 269,4 млрд руб., вкладчики - почти 22 млрд руб. В середине декабря ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка силами Фонда консолидации ЦБ.

В феврале банку почти удалось остановить отток средств компаний - они забрали всего около 4,6 млрд руб. От населения в феврале банк привлек почти 9 млрд руб.

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Политика
Новости

На востоке Москвы ограбили отделение «Бинбанка»

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Пятеро злоумышленников в камуфляжной форме ограбили отделение «Бинбанка» на Сокольнической площади в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападавшие были вооружены, они похитили около $100 000 и скрылись на автомобиле Hyundai, уточнил он. По его словам, в городе объявлен план «Перехват».

По информации агентства городских новостей «Москва», у машины грабителей пробито колесо. Она зарегистрирована в Московской области.

«В 18.10 мск в помещение финансово-кредитной организации по адресу: Сокольническая площадь, 9, зашли неизвестные и, угрожая предметами, похожими на оружие, похитили денежные средства и скрылись», — заявили в пресс-службе ГУМВД Москвы.

Позже «Известия» сообщили, что полицейские обнаружили автомобиль в парке Сокольники.

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Финансы
Новости

Госдума доработала законопроект о защите банков от клеветы

Ведомости
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Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков на заседании в среду заявил о разработке новой редакции проекта закона, запрещающего распространение заведомо ложной информации о банках и компаниях, передает «Интерфакс».

Речь идет о недостоверной информации, влияющей на финансовые рынки. «Мы договорились вместе с ЦБ и правительством, что будет подготовлен текст законопроекта, который мы с ними предварительно согласуем, в том числе с Минкомсвязи, поскольку они ключевые в этом вопросе, ну и внесем его от имени депутатов Госдумы», - пояснил Аксаков.

В апреле 2014 г. комитет рассмотрел принятый в первом чтении Госдумой законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросу распространения заведомо недостоверной информации о банках и публичных организациях». На рассмотрение он был внесен депутатами прошлого созыва и запрещал чиновникам комментировать факты, касающиеся банков или публичных организаций, до появления информации, размещенной на официальных информационных ресурсах этих органов.

К публичным организациям в данном случае предлагалось отнести страховые компании, организации торговли на рынке ценных бумаг, в деятельности которых предусмотрена публикация консолидированной финансовой отчетности.

Аксаков рассказал, что в новом законопроекте «новелла о запрете чиновников на комментарии» в отношении банков и публичных организаций в части распространения недостоверной информации будет сохранена. «Это сохраняется, будет касаться только недостоверной информации и не только чиновников, но и банкиров», - отметил он.

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Бизнес
Новости

Структуры «Росатома» и «Ростеха» подали заявки на строительство ТЭС в Тамани

Ведомости
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Оператор Единой энергетической системы России, «Системный оператор» (СО ЕЭС), получил две конкурсные заявки на строительство электростанции в Тамани - от структуры «Ростеха» «Технопромэкспорт» и структуры «Росатома» «ВетроОГК», следует из материалов закупки. Итоги конкурса будут подведены 1 апреля.

«Заявка на конкурс действительно подана. Мы заинтересованы в участии в данном проекте, так как заканчиваем работы в Крыму, где достраиваем Таврическую и Балаклавскую ТЭС. Имеются все возможности и ресурсы, прежде всего мобилизованный опытный персонал и необходимая техника, чтобы быстро начать реализацию аналогичного проекта в Краснодарском крае», - сообщил «Ведомостям» представитель Ростеха.

Ранее «Технопромэкспорт» говорил, что сохраняет интерес к участию в конкурсе на строительство ТЭС в Тамани, но окончательное решение компания примет после опубликования условий конкурса. По плану электростанция должна заработать уже в 2020 г.

Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается с лета 2015 г. Именно для нее «Технопромэкспорт» заказал у СП Siemens и «Силовых машин» – «Сименс технологии газовых турбин» - четыре турбины. Сначала планировалось, что мощность новой станции составит более 600 МВт, но позже она была снижена до 460 МВт. Инвесторам предложили построить электростанцию по механизму договора о предоставлении мощности (ДПМ) – с гарантированным возвратом инвестиций в течение 15 лет под 14% годовых. Но на конкурс, прошедший в итоге летом 2016 г., «Технопромэкспорт» не заявился, как и остальные участники энергорынка: их не устроили условия строительства.

«Технопромэкспорт» после этого выставил купленные турбины на продажу, и в итоге летом 2017 г. они были перевезены в Крым, где «Технопромэкспорт» строит две электростанции – в Симферополе и Севастополе. Siemens объявил это нарушением договора и приостановил сотрудничество с контролируемыми государством российскими энергокомпаниями. Позднее Европа ввела санкции против «Технопромэкспорта» и чиновников, участвовавших в поставке турбин Siemens в Крым. Судебное разбирательство «Ростеха» и Siemens продолжается.

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Политика
Новости

Суд арестовал третьего фигуранта дела «Зимней вишни»

Ведомости
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Заводский суд Кемерова арестовал на два месяца, до 25 мая, технического директора сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Георгия Соболева, передает «Интерфакс».

Кроме того, 28 марта суд отправил под арест охранника ТРЦ Сергея Антюшина, который, по версии следствия, не включил систему оповещения после начала пожара, а также управляющую ТРЦ Надежду Судденок. Также фигурантами дела являются руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и сотрудник компании Александр Никитин – во вторник суд продлил срок их задержания до 72 часов.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК), «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК) и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК). 

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова начался 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Огонь возник на последнем, четвертом этаже ТЦ, где располагался кинотеатр и детская игровая комната. Следователи рассматривают в качестве приоритетной версии начала возгорания короткое замыкание, а также не исключают неосторожное обращение с огнем, говорил во вторник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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Бизнес
Новости

В Петербурге загорелся автосалон «Рольф»

Ведомости
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В Приморском районе Санкт-Петербурга горит склад автоконцерна Hyundai, сообщает региональное ГУ МЧС.

«В здании автоцентра Hyundai горит склад с автозапчастями на площади 500 кв. м», – говорится в сообщении. Изначально площадь пожара составляла порядка 50 кв. м, однако огонь быстро распространился.

В пресс-службе группы компаний «Рольф», официального дилера автомобилей Hyundai, «Интерфаксу» сообщили, что пожарные ликвидируют возгорание в здании дилерского центра «Рольф Лахта Hyundai».

Из здания эвакуирован весь персонал и посетители, в результате пожара никто не пострадал, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС. По его данным, горит кровля по всей площади здания, на внутренние помещения пожар пока не перекинулся.

Экстренные службы пытаются не допустить перехода огня на соседние строения. Пожару присвоен второй ранг сложности.

К ликвидации пожара привлечено 24 единицы техники и 107 человек личного состава.

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Авто
Новости

Daimler и BMW договорились объединить сервисы каршеринга DriveNow и Car2Go

Ведомости
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Немецкие автопроизводители Daimler и BMW договорились объединить сервисы каршеринга Car2Go и DriveNow, передают Bloomberg и Reuters. Компании договорились о слиянии ради борьбы на международном уровне с американской Uber, китайской Didi и другими конкурентами. Компании будут совместно развивать услуги новой мобильности - каршеринга, вызова такси и совместных поездок (ride-hailing, Mytaxi, Chauffeur Prive, Clever Taxi и Beat), парковки (ParkNow и Parkmobile), подзарядки электромобилей (ChargeNow и Digital Charging Solutions) и мультимодальных перемещений (Moovel и ReachNow), сообщили BMW и Daimler позже в совместном заявлении.

Компании в совместном предприятии будут иметь равные доли. Daimler и BMW повысили прогноз прибыли на 2018 г. В совместном заявлении компаний говорится, что их прибыль в текущем году может увеличиться, если они закроют сделку в 2018 г., получив одобрение антимонопольного органа.

Как отмечает Handelsblatt, компании собираются создать сервис каршеринга с 4 млн клиентов и 20 000 автомобилей. Стоимость такого предприятия составит более 1 млрд евро. Компании рассчитывают, что в будущем число клиентов, главным образом в Европе, увеличится до 40 млн человек.

«Как пионер автомобильной техники мы не останемся в стороне, когда речь идет о будущем городской мобильности», - заявил в среду гендиректор Daimler Дитер Цетше. Daimler и BMW пытались договориться о слиянии сервисов более года.

Daimler основал Car2Go в 2008 г. С помощью сервиса в краткосрочную аренду можно взять автомобили Mercedes-Benz и Smart. На данный момент парк компании насчитывает 14 000 автомобилей в 26 городах США, Европы и Китая. Сервис DriveNow появился в 2011 г. Парк компании насчитывает около 6000 машин, которые сдают в аренду в Европе.

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Технологии
Новости

Проектировщик IT-инфраструктуры ЧМ-2018 подал заявление о банкротстве

Ведомости
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В понедельник системный интегратор «Астерос» подал в арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве, говорится в картотеке судебных дел.

«Астерос» – крупная IT-компания. В рейтинге IT-компаний России CNews Analytics за 2016 г. он занимал 16-е место с выручкой 21,4 млрд руб. В 2014 г. интегратор участвовал в олимпийской стройке и работал над проектом по созданию систем безопасности Олимпийской деревни. Сейчас же «Астерос» строит инфраструктуру для грядущего чемпионата мира по футболу, в частности для московского стадиона «Лужники».

Контракт на 2,9 млрд руб. интегратор и стадион заключили в 2016 г., следует из базы СПАРК. В этот год госконтракты принесли «Астеросу» 6,9 млрд руб. и около $70 млн, а в 2017 г. – 2,3 млрд руб.

По данным СПАРК, 86,5% принадлежит кипрской Asteros Technology Solutions Holdings Limited.

Сейчас «Астерос» является ответчиком по 53 арбитражным делам на общую сумму более 1 млрд руб. Сумма исков, поданных в 2018 г., составляет 278 млн руб.

Банкротство IT-компании – редкое событие на российском рынке. В 2015 г. обанкротился системный интегратор «Микротест», занимавший двадцатую строчку в рейтинге крупнейших российских IT-компаний Cnews. В 2016 г. Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в компании «Научно-производственный компьютерный центр «Формоза-Альтаир» по иску «ВТБ факторинга», которому компания задолжала в общей сложности 591,5 млн руб. «Формоза-Альтаир» выпускал компьютеры для группы «Формоза», одной из старейших IT-компаний России. В сентябре 2016 г. подавался банкротный иск к пермскому разработчику IT-систем бизнес-аналитики «Прогноз».

Пресс-служба компании подтвердила подачу иска о банкротстве, указав, что «Астерос» продолжает операционную деятельность. «Специфика проектов, а также несвоевременное исполнение платежей со стороны некоторых заказчиков в начале 2018 г. вызвали ограничения для операционной деятельности компании и создали риски выполнения обязательств», - цитирует РБК сообщение пресс-службы.

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Технологии
Новости

Google объявил о покупке платформы поиска web-анимации Tenor

Ведомости
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Интернет-поисковик Google объявил о покупке Tenor - платформы для индексации и поиска по ключевым словам web-анимации в формате GIF. В официальном блоге Google говорится, что этот сервис сохранит бренд и дополнит сервис поиска изображений Google. Сумма сделки не называется.

Стартапу Tenor четыре года, его главный продукт - мобильное приложение GIF keyboard, позволяющее находить и делиться анимацией, соответствующей ключевым словам, как правило описывающим эмоциональное состояние пользователя. Аудитория сервиса - 300 млн пользователей в месяц, за это время он обрабатывает 12 млрд поисковых запросов.

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Политика
Новости

Суд арестовал не включившего пожарную сигнализацию в «Зимней вишне» охранника

Ведомости
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Заводский суд Кемерова арестовал на два месяца охранника сгоревшего торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» Сергея Антюшина, передает «Интерфакс». По мнению следствия, он не включил систему оповещения, когда начался пожар. Суд также арестовал до 25 мая управляющую ТРЦ Надежду Судденок.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Антюшину меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая», - огласила решение судья Ирина Масалитина.

Пожар на четвертом этаже в «Зимней вишне» в Кемерове начался 25 марта. Больше суток сотрудники МЧС не могли справиться с огнем. Возгорание началось в детской комнате, по соседству с которой располагались кинозалы. По данным следствия, в торговом центре больше недели была неисправна автоматическая пожарная сигнализация. Как считает следствие, Антюшин не включил в «Зимней вишне» систему оповещения после начала возгорания. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, среди них - 41 ребенок.

В понедельник, 26 марта, стало известно о задержании и допросах пятерых подозреваемых. Во вторник им были предъявлены обвинения по уголовному делу, возбужденному по статьям «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК), «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК) и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК). Обстоятельства и причины трагедии расследует Главное следственное управление СКР.

27 марта суд продлил сроки задержания техдиректору «Зимней вишни» Георгию Соболеву, управляющей торгового центра Надежде Судденок, а также электромонтеру и руководителю компании «Системный интегратор» (занималась обслуживанием пожарной сигнализации ТРЦ) Александру Никитину и Игорю Полозиненко.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

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