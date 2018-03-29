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Мэй изучит идею ограничений на обслуживание российских бондов британскими финансистами

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась проанализировать возможность ввода ограничений на обслуживание российских евробондов клиринговыми палатами королевства, пишет The Guardian. На прошлой неделе этот механизм финансового воздействия на Россию нашел интересным министр иностранных дел Борис Джонсон.

Автор идеи – британский исследователь из Harvard Society of Fellows Эмиль Симпсон – считает, что наибольшая слабость России заключается в ее зависимости от западных инвестиций. Он критиковал Запад за узкий подход к санкциям, которые вводятся в отношении людей и секторов, но не затрагивают российское государство в целом. На политический уровень эту идею вывел председатель комитета британского парламента по иностранным делам Том Тугендхат. Он обратил внимание на то, что британские клиринговые палаты содействовали недавнему выпуску российских еврооблигаций на $4 млрд. Речь идет об облигациях «Россия-2019» и «Россия-2017», организатором выпуска которых был «ВТБ-Капитал».

«Сейчас Россия может заимствовать на финансовых рынках ЕС и США, несмотря на западные санкции, и затем, уже своими силами, поддерживать находящиеся под санкциями и связанные с Кремлем банки и энергетические компании», - отмечал Тугендхат. Парламентарий предложил запретить западным клиринговым палатам, таким как Euroclear and Clearstream, совершать операции с российскими евробондами. Это, по его представлению, помешает перепродаже бумаг на вторичном рынке и отпугнет от них европейских и американских инвесторов.

Ограничения в отношении клиринговых палат могут иметь быстрый эффект. Издание напоминает, что в 2014 г. Clearstream вынужден был заплатить казначейству США штраф в $152 мнл за нарушение режима санкций в отношении Ирана.

Уровень госдолга России относительно не большой – на конец III квартала 2017 г. он составлял $122 млрд внутренних займов и $38 млрд – по евробондам. До сих пор Россия подчеркивала важность участия западных финансистов в приобретении евробондов. Критики идеи считают, что это ограничения могут подтолкнуть Москву к дальнейшему привлечению китайских капиталов.