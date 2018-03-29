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Мэй изучит идею ограничений на обслуживание российских бондов британскими финансистами

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась проанализировать возможность ввода ограничений на обслуживание российских евробондов клиринговыми палатами королевства, пишет The Guardian. На прошлой неделе этот механизм финансового воздействия на Россию нашел интересным министр иностранных дел Борис Джонсон.

Автор идеи – британский исследователь из Harvard Society of Fellows Эмиль Симпсон – считает, что наибольшая слабость России заключается в ее зависимости от западных инвестиций. Он критиковал Запад за узкий подход к санкциям, которые вводятся в отношении людей и секторов, но не затрагивают российское государство в целом. На политический уровень эту идею вывел председатель комитета британского парламента по иностранным делам Том Тугендхат. Он обратил внимание на то, что британские клиринговые палаты содействовали недавнему выпуску российских еврооблигаций на $4 млрд. Речь идет об облигациях «Россия-2019» и «Россия-2017», организатором выпуска которых был «ВТБ-Капитал».

«Сейчас Россия может заимствовать на финансовых рынках ЕС и США, несмотря на западные санкции, и затем, уже своими силами, поддерживать находящиеся под санкциями и связанные с Кремлем банки и энергетические компании», - отмечал Тугендхат. Парламентарий предложил запретить западным клиринговым палатам, таким как Euroclear and Clearstream, совершать операции с российскими евробондами. Это, по его представлению, помешает перепродаже бумаг на вторичном рынке и отпугнет от них европейских и американских инвесторов.

Ограничения в отношении клиринговых палат могут иметь быстрый эффект. Издание напоминает, что в 2014 г. Clearstream вынужден был заплатить казначейству США штраф в $152 мнл за нарушение режима санкций в отношении Ирана.

Уровень госдолга России относительно не большой – на конец III квартала 2017 г. он составлял $122 млрд внутренних займов и $38 млрд – по евробондам. До сих пор Россия подчеркивала важность участия западных финансистов в приобретении евробондов. Критики идеи считают, что это ограничения могут подтолкнуть Москву к дальнейшему привлечению китайских капиталов.

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Политика
Новости

Жалобы на бездействие экстренных служб при пожаре в Кемерове проверит прокуратура

Ведомости
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Прокуратура Кемерово проведет проверку жалоб местных жителей на неэффективные действия пожарных и представителей МЧС при пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области. «Поступило три жалобы от граждан на сотрудников МЧС и сотрудников правоохранительных органов. По их мнению, из-за бездействия пожарных и полицейских погибли люди, не было необходимого оборудования и навыков. Обращения приняты, будет проведена проверка», - заявил представитель прокуратуры.

Ранее РБК сообщал о жалобе в прокуратуру Кемерово супругов Игоря Сабадаша и Надежды Востриковой, у которых при пожаре погибли пять близких родственников. В документе подробно описано как Вострикова, получившая звонок о пожаре от запертой в кинозале дочери, убеждала перегородивших ей дорогу сотрудников организовать спасение людей, но ей не поверили. Не помог даже звонок дочери по громкой связи. Через 9 минут после первого звонка дочь позвонила последний раз. «Мама, я умираю, я тебя люблю». Это были последние слова, сказанные моей дочерью», — сказала она по громкой связи.

Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался 25 марта, в воскресенье. Его тушили около 11 часов. В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Первые следственные проверки показали, что в здании ТЦ за неделю до инцидента вышла из строя автоматическая пожарная сигнализация, а принудительную систему оповещения не включил охранник.

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Бизнес
Новости

Boeing обнаружил в своих системах следы хакерской атаки

Ведомости
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Центр кибербезопасности Boeing обнаружил в своих системах следы вторжения вредоносного программного обеспечения. Об этом говорится в сообщении корпорации в Twitter. В нем отмечается, что вирус затронул небольшое количество систем и не сказался на системах производства и бортового обеспечения. Сообщения об атаке на корпорацию вируса, похожего на WannaCry, «преувеличены и не точны», подчеркнули в Boeing.

Ранее об атаке на корпорацию вируса, похожего на WannaCry, сообщила The New York Times. Издание опубликовало служебное сообщение главного инженера Boeing Майка Вандервела, призывающее подразделения корпорации к полной готовности («All hands on deck»). Он информировал о быстро метастазирующем вирусе из Северного Чарльстона, который может поразить оборудование, используемое при функциональных испытаниях самолетов, а также затронуть программное обеспечение самолетов.

Вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира, и нанес ущерб в $1 млрд. Вирус проникал в компьютеры с операционной системой Windows, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за разблокировку. США

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Политика
Новости

Трамп представил кандидата на пост министра по делам ветеранов

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил об отставке министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина и выдвижении на этот пост главврача Белого дома Ронни Джексона. «Я рад сообщить о намерении выдвинуть кандидатуру адмирала Ронни Джексона, доктора медицинских наук, в качестве нового министра по делам ветеранов», - написал Трамп на своей страничке в Twitter.

До утверждения кандидатуры Джексона в сенате исполнять обязанности министра Трамп поручил замминистру обороны Роберту Уилки. Шалкину он выразил благодарность «за службу США и великим ветеранам страны».

В начале января врач Белого дома Ронни Джексон обследовал Трампа на предмет признаков деменции и болезни Альцгеймера и пришел к выводу, что «у президента очень острый неповрежденный ум». В так называемом когнитивном тесте Трамп набрал 30 баллов из 30 возможных. Это стало ответом Белого дома на участившиеся вопросы журналистов о физическом состоянии президента США. Также Джексон сообщил о намерении Трампа сбросить 5-7 кг за счет пересмотра рациона и увеличения физических нагрузок.

Ранее Трамп объявил об отставках Госсекретаря Рекса Тиллерсона, советника по безопасности Герберта Макмастера и директора Национального экономического совета Гэри Кона. СМИ писали также о возможном уходе руководителя аппарата Белого дома Джона Келли.

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Бизнес
Новости

Трейдеры прогнозируют рост цен на бензин к лету

Ведомости
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Сокращение поставок топлива на биржевой рынок со стороны нефтяных компаний провоцирует рост цен на бензин для конечных потребителей, предупреждает ассоциация российских трейдеров нефтепродуктами («Совет по товарным рынкам», СПРТ). Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение организации. В нем, в частности, отмечается, что 28 марта оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигли исторического максимума за весь период биржевых торгов с 2012 г. На московских площадках цены на бензин также подбираются к историческим максимумам. С начала марта АИ-92 подорожал на 7,84%, с начала года — на 8,84%, а АИ-95 – на 9,53% и на 11,96% соответственно.

Трейдеры уверены, что нефтяные компании искуственно ограничивают поставки на биржевой рынок, что связано с увеличением стоимости экспортных поставок, в том числе из-за роста цен на нефть. Кроме того компании создают запасы бензина к 1 апреля, готовясь к периоду остановки НПЗ на ремонт. Если тенденция продолжится, через три месяца цены на заправках вырастут до 5 руб. не литр, а независимые АЗС перестанут продавать топливо, предупреждает председатель правления СПТР и совладелец компании «Солид-товарные рынки» Илья Мороз. За последние полтора месяца «бензин в мелком опте стал дороже на два руб. за литр, подтверждает руководитель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко. Разница этой цены с розничной составляет 1,5–2 руб. на литр, еще 3 руб. на литр приходится на операционные расходы. Это, по его словам, «ведет к прямому убытку торговли бензином». Компании будут вынуждены повышать цены на заправках на 1,5–2 руб. или закрываться, предупреждает он.

Нефтяные компании заверяют, что выполняют нормативы по обеспечению внутреннего рынка топливом. При этом сдерживать экспорт, когда внутренние цены на порядок ниже, они не готовы. «Мы в какой-то период пошли навстречу властям и не повышали цены на топливо, даже снижали их, потому что в стране были выборы. А сейчас надо чем-то это компенсировать», заявил изданию источник в одной из компании с госучастием. Он также подчеркнул, что нефтяные компании должны заботиться прежде всего об интересах акционеров, а не владельцев независимых сетей АЗС.

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Политика
Новости

Тринадцать российских дипломатов покинули Украину

Ведомости
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Российские дипломаты, которым Украина предписала покинуть территорию страны, сегодня вернулись на родину. Об этом рассказал ТАСС представитель посольства России в Киеве.

«Все сотрудники российского посольства, объявленные персонами нон грата, покинули Украину», - сказал он, добавив, что представители посольства и консульств выполнили ультиматум украинской стороны.

По его словам, 13 «дипломатов покинули Украину кто поездом, кто самолетом».

Президент Украины Петр Порошенко 26 марта объявил о решении Киева выдворить 13 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипаля.

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Финансы
Новости

Собрание акционеров «Открытие холдинга» не состоялось в третий раз подряд

Ведомости
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«Открытие холдинг» вновь не смог провести общее собрание акционеров из-за отсутствия кворума. На прошедшем вчера собрании не зарегистрировался ни один из акционеров, а потому оно было перенесено на 17 апреля.

На собрании должен был решаться вопрос об избрании членов ревизионной комиссии и досрочном прекращении их полномочий, следует из материалов холдинга. «Ведомости» ожидают комментариев его представителя.

«Открытие холдингу» не удалось провести собрания акционеров 26 января, 14 декабря и 27 ноября 2017 г. Успешным было лишь собрание акционеров 4 декабря: на нем было одобрена реструктуризацию 14 кредитных линий с общим лимитом почти 250 млрд руб., которые холдингу открыли «ФК Открытие» и «Траст» незадолго до санации.

Ключевым направлением деятельности «Открытие холдинга» был банковский бизнес. Однако в августе холдинг потерял свой главный актив – банк «ФК Открытие»: ЦБ забрал его в Фонд консолидации банковского спектра на санацию. Вместе с ним фонду отошли банк «Траст», РГС-банк, «Росгосстрах» и три негосударственных пенсионных фонда.

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Финансы
Новости

Суд арестовал 20% акций «Ак барса» по делу рухнувшего Татфондбанка

Ведомости
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Приволжский районный суд Казани арестовал имущество Госжилфонда при президенте Татарстана – 20,41% акций банка «Ак барс», сообщил «Интерфакс». Арест наложен до 16 мая, на время проведения предварительного расследования по делу рухнувшего Татфондбанка.

После отзыва у него лицензии было возбуждено уголовное дело на бывшего предправления банка Роберта Мусина и других должностных лиц. По мнению следствия, Мусин и другие руководители банка, зная о предбанкротном состоянии Татфондбанка, с 5 по 14 декабря 2016 г. незаконно выводили имущество, находящееся в залоге по ряду кредитных договоров, среди этих активов были и акции «Ак барса». Из-за этого незаконно выведенное из-под обеспечения имущество не учитывается в конкурсной массе Татфондбанка.

Всего в отношении Роберта Мусина заведено 13 уголовных дел, ущерб от его действий превышает 50 млрд руб., сообщал СКР.

Крупнейшим акционером банка «Ак барс» является Госжилфонд при президенте Татарстана, которому принадлежит 20,41% банка. Эта некоммерческая организация является оператором программы социальной ипотеки в Татарстане, напоминает «Интерфакс». Также владельцами банка являются «Связьинвестнефтехим» (13,61%), министерство земельных и имущественных отношений Татарстана (19,789%) и группа «Татнефть» (17,2%), в том числе через подконтрольную нефтекомпании кипрскую Оsmand Holding Limited.

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Политика
Новости

В центре Москвы задержали блогера Илью Варламова

Ведомости
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В центре Москвы задержали блогера Илью Варламова. Об этом он написал в Twitter.

«Давал интервью @ru_rbc во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО. Держат больше часа, ничего не объясняют», - написал он.

Варламову не разрешали пользоваться телефоном около часа. «Все куда-то носят мой паспорт и загадочно смотрят. Сейчас передали полиции... никто ничего не объясняет», - добавил он.

По его словам, «сотрудники полиции куда милее ФСОшников».

Чуть позже Варламов написал в Twitter, что его отпустили. «Отказался от предложенного общения, взял 51 статью. Отдали паспорт», - написал он.

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Политика
Новости

Эквадор отключил Ассанжу интернет после поста о «деле Скрипаля»

Ведомости/Интерфакс
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Эквадорское посольство в Лондоне, в котором с 2012 г. укрывается основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, лишило его доступа в интернет и права принимать посетителей после поста в соцсетях о «деле Скрипаля», написали западные СМИ. Последний пост в его аккаунте датирован 27 марта.

Такое решение было принято, поскольку «его (Ассанжа) поведение, с сообщениями в социальных сетях, ставит под угрозу риска хорошие отношения между Эквадором и Соединенным Королевством, остальной частью ЕС и другими странами», сообщило министерство коммуникаций Эквадора без уточнения конкретной причины. Как следует из официального комментария, Ассанж нарушил письменное соглашение, по которому обязался не делать сообщений, угрожающих отношениям Эквадора с другими странами.

Ассанж написал на своей странице в Twitter, что высылка российских дипломатов союзниками Великобритании с подачи премьер-министра Терезы Мэй в связи с отравлением Скрипаля - пример «плохой дипломатии». По его оценке, эти действия Великобритании в контексте трагедии в Кемерове только укрепляют «нарратив Кремля» о согласованном антироссийском фронте Запада. Кроме того, он считает все доказательства по делу косвенными.

Прокуратура Швеции решила отказаться от расследования дела об изнасиловании в отношении Ассанжа, но британская полиция подтвердила готовность арестовать основателя WikiLeaks в случае его выхода за пределы посольства.

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Бизнес
Новости

Avito запустила сервис доставки

Ведомости
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Интернет-сервис объявлений Avito начал предлагать услуги доставки товаров. За счет новой услуги Avito планирует увеличить количество пользователей и сделок, передает «Интерфакс».

«Мы сейчас запустили "Avito-доставка", то есть это сервис, который позволяет продавцам отправлять товары по всей России, а покупателю (дает) возможность найти товары не только в своем регионе», - заявил руководитель направления general & e-commerce Avito Эрик Финнас.

По его словам, спрос на новую услугу высок. «Avito стала федеральной площадкой, с многомиллионной аудиторией, но было не всегда легко покупать (товары) из другого региона, не всегда безопасно, то есть нужно было использовать сторонние сервисы», - пояснил он. Ранее стороны сделки сами занимались организацией сделки и контролировали процесс доставки, теперь же это будет делать Avito, гарантируя безопасность сделки.

Доставку будет осуществлять непосредственно партнер компаии - Boxberry, платежными партнерами проекта станут Тинькофф банк и Qiwi. Сервис заработает в более чем 650 российских городах. Новая услуга будет предоставляться только физическим лицам.

Avito не преследует цели зарабатывать на сервисе доставки, компания хочет увеличить число сделок.

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Политика
Новости

Сообщивший о сотнях жертв в Кемерове пранкер заочно арестован судом

Ведомости
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Басманный суд Москвы по требованию Следственного комитета заочно арестовал украинского пранкера, распространявшего слухи о «сотнях жертв» пожара в торговом центре «Зимняя вишня», передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Царевой.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», — заявила она.

Ранее против гражданина Украины Никиты Кувикова, известного под псевдонимом Евгений Вольнов, в России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ему грозит до пяти лет колонии.

В российских городах возникли стихийные мемориалы в память о погибших в Кемерове

По информации следствия, мужчина распространял недостоверную информацию о количестве жертв в Кемерове, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших, «пытаясь дестабилизировать ситуацию».

Ранее на YouTube-канале Кувикова был размещен видеоролик, на котором он от имени сотрудника МЧС звонит в морг Кемерова и спрашивает, сколько погибших может принять учреждение. Ему ответили, что около 100 тел. После этого он сообщил по телефону, чтобы в ближайшее время ожидали «более трехсот трупов». На момент звонка в морг тела жертв пожара еще не доставляли.

После этой информации глава МЧС Владимир Пучков лично опровергал несколько раз информацию о «сотнях жертв». Президент Владимир Путин также просил местных жителей не верить слухам.

Что власти Кемеровской области думают о митингах после пожара в «Зимней вишне»

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