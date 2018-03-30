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МЧС выдало жителям Волоколамска респираторы и маски

Жителям подмосковного Волоколамска выдана первая партия средств индивидуальной защиты, сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС. «Речь идет о респираторах и масках. Готовится к закупке местными властями еще одна партия таких средств», – уточнили в ведомстве.

С пятницы, 30 марта, в Волоколамске действует режим повышенной готовности из-за ситуации на мусорном полигоне «Ядрово». Этот режим предусматривает, в частности, ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения.

«О введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет», – указывает МЧС. И. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев 29 марта пообещал, что в городе будет введен режим чрезвычайной ситуации.

По информации муниципальных властей, городские школы продолжают работать в обычном режиме, респираторы и маски в учебные заведения пока не поступали.

С начала 2018 г. в Волоколамске проходят акции протеста против местного мусорного полигона «Ядрово». Жители требуют закрыть свалку из-за вредных выбросов.

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