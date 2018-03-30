В Кемеровской области отменили режим чрезвычайной ситуации
В Кузбассе отменен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня, введенный из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, передает ТАСС.
Сейчас приоритет властей - выплаты пострадавшим и семьям погибших из федерального бюджета, а также оказание адресной помощи, подчеркнул Пучков.
Поисковые работы и разбор завалов на месте пожара полностью завершены, пожарно-спасательные подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации. Здание ТЦ передали в ведение администрации Кемерова, МЧС поручило обеспечить его круглосуточную охрану.
Сгоревший ТЦ обследовали при помощи мобильно-диагностического комплекса «Струна». «Понятно, что здание подлежит сносу, но я попрошу еще раз дополнительно провести проверку с составлением необходимых актов и других документов», – отметил Пучков.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.