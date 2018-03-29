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МЧС рассказало об отсутствии охраны в «Зимней вишне» в момент приезда пожарных

Охранников кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» не было на месте в момент прибытия первого расчета пожарных на возгорание 25 марта, сообщило МЧС. Администрация также отсутствовала, хотя представители объекта обязаны встретить пожарных и рассказать, сколько людей может находиться в здании и где, отмечается в сообщении.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило 25 марта в 16.05 по местному времени (12.05 мск). Первый расчет пожарных прибыл на место в 16.09. «Из ТЦ в это время выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на телефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена значительная площадь. Мы сразу же начали эвакуацию», — приводятся в сообщении слова Андрея Бурсина, руководителя подразделения, первым прибывшего на место.

Пожарные поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорания, но там уже было очень сильное задымление и стремительно распространялся огонь, добавил Бурсин. По его мнению, быстрому распространению огня способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция. Работу осложняли планировка и большой размер ТРЦ.

Бурсин также отметил, что в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, аварийного освещения не было, а все эвакуационные выходы были закрыты.

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. За медицинской помощью обратилось более 70 человек.

Уголовное дело о пожаре передано в центральный аппарат Следственного комитета России. В среду суд по ходатайству следствия арестовал технического директора «Зимней вишни» Георгия Соболева, управляющую ТРК Надежду Судденок, не включившего пожарную сигнализацию охранника Сергея Антюшкина, руководителя «Системного интегратора» Игоря Полозиненко и электрика компании Александра Никитина.

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