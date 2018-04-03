ФСБ предотвратила передачу иностранцам секретных военных карт
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали трех человек, которые пытались передать иностранцам секретные военные карты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области.
Задержанные – двое россиян и украинец. Где именно они служат или работают, ФСБ не уточняет. Силовики провели обыски по местам проживания всех задержанных – в Екатеринбурге, Симферополе и Омске и изъяли электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил России, рассказал собеседник агентства.
«Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности России, и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем», – добавил он. Какой стране они планировали передать секретную информацию, не раскрывается.
Задержанные получили официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям Уголовного кодекса «Государственная измена» и «Шпионаж», рассказала пресс-служба ФСБ.
«Передачу секретных сведений удалось предотвратить, причем уголовное дело, судя по релизу, решили не возбуждать, ограничившись предупреждением о недопустимости действий, подпадающих под статьи УК РФ», – отмечает «РИА Новости».
Ранее один из фигурантов уже привлекался к ответственности за преступление по статье о госизмене, добавила спецслужба.