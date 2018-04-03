СКР завел дело против министра внутренних дел Украины‍

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Минфин признал конкурентными лишь 3,6% госзакупок в России

Более 96% закупок госкомпаний в 2017 г. осуществлялось на неконкурентной основе, следует из мониторинга Минфина, исследовавшего применение закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Конкурентными ведомство признает закупки, осуществленные на торгах, аукционах и при запросе котировок. В соответствии с требованиями Гражданского кодекса было проведено только 3,6% закупок.

Остальные заказчики используют 5080 других способов определения поставщиков, следует из доклада. Из них самый популярный относится к категории «иные способы» определения поставщика. На него приходится 65,4%. По итогам 2017 г. этот способ стал популярнее на 14,1%, чем годом ранее. Эксперт Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марина Турчан отмечает, что не все закупки из категории «иные» на самом деле осуществляются неконкурентным способом. «Часто заказчики добавляют в наименование способа закупки название электронной площадки, самой компании-заказчика, ссылки на положения о закупках, указывают подробности проведения процедуры определения поставщика и многое другое», – пояснила она РБК, обратившему внимание на мониторинг.

Всего в 2017 г. объем заключенных заказчиками договоров составил 16,5 трлн руб., а при анализе ежемесячной отчетности – 18,7 трлн руб. (21,1 трлн руб. в 2016 г.). Из чего складывается эта разница, в Минфине не указывают.

Заказы более чем на 9,6 трлн руб. в 2017 г. были реализованы по итогам закупки у единого поставщика. Этот способ неконкурентных закупок использовался в 51,6% от общего числа. В 2016 г. на этот способ закупки приходилось 10,4 трлн руб., что тогда составляло 49%. По итогам закрытых закупок было выполнено заказов на 778,7 млрд руб. (4,2%), это почти на 50 млрд руб. больше, чем годом ранее (3,5%).

На долю пяти крупнейших заказчиков в 2017 г. пришлось более 50% всех закупок, или 9 трлн руб. Лидером здесь является «Роснефть» – 5,87 трлн руб. Но вместе со связанными с ней структурами заказов получилось на 7,7 трлн руб. Так, «Башнефть» оказалась на третьем месте в топ-5 с закупками на 763,74 млрд руб., АО «РН-транс» – на четвертом с 547 млрд руб. и ООО «РН-Юганскнефтегаз» – на пятом с 444,17 млрд руб. Второе место занимает РЖД с закупками на 1,3 трлн руб. В 2016 г. эту позицию занимал «Газпром» с закупками на 1 трлн, но в этом году он не вошел даже в топ-5.

У малого и среднего бизнеса было закуплено товаров и услуг на 2,4 трлн руб. (12,7%), следует из мониторинга Минфина. При этом в стратегии развития МСП до 2030 г. указывается, что в 2017 г. их доля в госзакупках должна составлять 18%.