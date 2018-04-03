СКР завел дело против министра внутренних дел Украины
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за попыток помешать россиянам проголосовать на выборах российского президента. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, говорится в Telegram-канале ведомства.
В сообщении ведомства указывается, что полиция Украины 18 марта, в день президентских выборов в России, заблокировала входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове. Российским гражданам таким образом мешали принять участие в голосовании, уточнили в СКР.
Как считают следователи, соответствующее распоряжение дал Аваков. Российское ведомство завело в отношении украинского чиновника дело на основании статьи 12 УК РФ, позволяющей привлекать к уголовной ответственности иностранцев, которые совершили преступления за пределами России, но против интересов россиян.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла действия украинской стороны Украины беспрецедентными и противоречащими международным правозащитным нормам, передавало РИА Новости 18 марта. Она подчеркивала, что меры Киева в отношении россиян противоречат, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.