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Мария Захарова ответила на колонку в «Ведомостях»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на колонку заместителя главного редактора «Ведомостей» Кирилла Харатьяна «27 стран против 24 нелепых выдумок». В заявлении Захаровой, полученном «Ведомостями», отмечается, что автор колонки поставил под сомнение наличие у России «положительной повестки» и заподозрил «российскую внешнюю политику в постоянном стремлении противопоставить себя условному "Западу" и поддерживать конфликтную ситуацию».

Проблема заключается не в отсутствии позитивной повестки, пишет Захарова. «Дело в том, что наличие столь серьезных вызовов и угроз, которые стоят перед международным сообществом, так и не сподвигло государства т.н. «Запада» к равноправному сотрудничеству с Россией. Политический истеблишмент ряда западных государств не хочет решать вопросы за столом переговоров, не считает себя связанным правилами и процедурами международного права (что, кстати, наглядно показало «дело Скрипалей»), предпочитая бесконечно праздновать «победу» в Холодной войне и пытаясь саботировать наши конструктивные предложения по т. н. «позитивной повестке» (как было, например, с идеей об отмене виз с ЕС)», - пишет представитель МИДа.

«Резюмируя: положительная повестка у нас есть, а вот желания решать сложные вопросы за столом переговоров у "партнеров" не хватает», - заявила Захарова.

Полный текст ответа Марии Захаровой: