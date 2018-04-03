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Во Франции началась масштабная забастовка железнодорожников

Многие поезда во Франции во вторник отменены из-за начала забастовки сотрудников национального железнодорожного оператора SNCF, сообщает Financial Times (FT). Четыре основных профсоюза планируют проводить двухдневные забастовки через каждые три дня в течение трех месяцев. Они протестуют против планов президента Эммануэля Макрона провести реформы в SNCF, из-за которых водители поездов лишатся щедрых привилегий.

В забастовке во вторник приняли участие 34% сотрудников SNCF, заявила компания. Были отменены 88% высокоскоростных поездов TGV и 80% региональных поездов, а также часть международных поездов. Из-за этого день получил название «черный вторник». Реформы Макрона направлены на то, чтобы сделать SNCF более конкурентоспособной, так как правила ЕС обязывают Францию открыть свой рынок железнодорожных перевозок.

В прошлом забастовки водителей поездов уже срывали планы правительства провести реформы системы соцобеспечения в 1995 г. и пенсионной системы в 2010 г. Но в этот раз у Макрона есть сильное большинство в парламенте, а правительство заявило о готовности в случае необходимости подписать ордонансы, которые позволят провести железнодорожную реформу в более короткий срок, отмечает FT.

Кроме того, во вторник во Франции проводили отдельные забастовки сотрудники Air France, уборщики мусора и сотрудники энергетического сектора.

Во Франции забастовка железнодорожников переросла в беспорядки