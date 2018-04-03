Во Франции забастовка железнодорожников переросла в беспорядки

Christophe Ena / AP

Железнодорожная реформа предполагает, в частности, введение в отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правового статуса железнодорожника, который наделяет машинистов поездов рядом льгот (защита от увольнений по экономическим причинам, увеличенный отпуск, ранний выход на пенсию).

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