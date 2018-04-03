Во Франции забастовка железнодорожников переросла в беспорядки
В стране 88% высокоскоростных поездов не вышли на маршруты
Во Франции забастовка железнодорожников переросла в массовые беспорядки. Группы молодых людей в черных одеждах бьют витрины магазинов и офисов по пути движения, жгут файеры и бросают петарды. Бастующие кидают в полицейских бутылки, переворачивают мусорные контейнеры. Полицейские применяют против демонстрантов дубинки, распыляют слезоточивый газ.
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Участники акции выступают против реформы Национальной компании французских железных дорог SNCF. Четыре основных профсоюза планируют проводить двухдневные забастовки через каждые три дня в течение трех месяцев - до 28 июня.
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Железнодорожная реформа предполагает, в частности, введение в отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правового статуса железнодорожника, который наделяет машинистов поездов рядом льгот (защита от увольнений по экономическим причинам, увеличенный отпуск, ранний выход на пенсию).
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В забастовке во вторник приняли участие 34% сотрудников SNCF, заявила компания.
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Были отменены 88% высокоскоростных поездов TGV и 80% региональных поездов, а также часть международных поездов. Из-за этого день получил название «черный вторник».
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Реформы Макрона направлены на то, чтобы сделать SNCF более конкурентоспособной, так как правила ЕС обязывают Францию открыть свой рынок железнодорожных перевозок.
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В Париже на платформах вокзалов наблюдается давка, участились случаи падения пассажиров на железнодорожные пути
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