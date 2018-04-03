Политика / Международная жизнь

Во Франции забастовка железнодорожников переросла в беспорядки

В стране 88% высокоскоростных поездов не вышли на маршруты
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