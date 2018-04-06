Новости
Политика
Новости

Facebook анонсировал возможность платного отказа от рекламы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания Facebook намерена брать плату за отключение рекламы в социальной сети. Об этом заявила исполнительный директор Facebook Шерил Сандберг в интервью NBC. «Это будет платный продукт», - заметила она.

Санберг признала ответственность Facebook за ситуацию с утечкой данных 87 млн американцев, собиравшихся компанией Cambridge Analytica в 2015 г. для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Исполнительный директор Facebook отметила, что британская компания заявляла об удалении этих данных.

Представители Cambridge Analytica заверяли, что не использовали эти данные во время предвыборной кампании в США в 2016 г. В то же время Facebook проводит собственное расследование, чтобы выяснить, какими именно данными располагает британская компания.

Ранее Facebook объявил об изменениях в настройках конфиденциальности. Пользователям будет проще изменить или удалить информацию на своей странице в социальной сети. Также компания объявила о лишении агрегаторов данных возможности собирать информацию о пользователях социальной сети для настройки таргетированной рекламы.

Выбор редактора
Политика
Новости

WSJ назвала сроки объявления новых санкций США против России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Белый дом намерен объявить о новых санкциях против представителей российской правящей элиты сегодня, 6 апреля, пишет The Wall Street Journal. Как пояснил изданию один из знакомых с ситуацией источников, эта мера была запланирована еще до скандала с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Таким образом, администрация США выполнит свое обязательство перед конгрессом – ответит на вмешательство России в президентские выборы 2016 г. Новые санкции могут способствовать очередному витку дипломатической напряженности в отношениях Запада с Москвой, полагает он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах администрации США ввести санкции в отношении России на текущей неделе. По словам источника в Белом доме, в новый санкционный список попадут 6-10 российских предпринимателей, которых американские журналисты и политики называют «олигархами».

По информации CNN, спецпрокурор по России Роберт Мюллер ранее допросил двоих представителей российского бизнеса в рамках расследования о вмешательстве. Еще одному предпринимателю был направлен неформальный запрос. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему «неизвестно об информации, поступавшей от представителей российского крупного бизнеса на этот счет». Также он подчеркнул, что «в России олигархов нет».

В январе этого года министр финансов США Стивен Мнучин обещал, что новые санкции будут основываться на «кремлевском докладе» - списке российских политиков и предпринимателей, близких к президенту России Владимиру Путину.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Экономика
Новости

Трамп пообещал Китаю новые пошлины на $100 млрд

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп поручил торговым чиновникам своей администрации проработать повышение пошлин на импорт китайских товаров до $100 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Трампа.

Причиной этого, по словам Трампа, стало «несправедливое возмездие» Китая на предыдущие пошлины. Ранее администрация США

обнародовала список из 1333 китайских товаров, импорт которых на сумму $50 млрд предлагается обложить 25-процентными пошлинами. Госсовет Китая также утвердил 25-процентные пошлины на 106 видов американских товаров на $50 млрд, включая автомобили, продукцию нефтехимии и бобы.

4 апреля Трамп написал в своем твиттере, что США не находятся в состоянии торговой войны с Китаем, она закончилась много лет из-за некомпетентности прежнего руководства. «Теперь мы имеем дефицит торгового баланса в $500 млрд в год и воровство интеллектуальной собственности еще $300 млрд. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось!» - отметил Трамп. Реальный дефицит торгового баланса с Китаем в 2017 г. составили $375 млрд, отмечает The Hill со ссылкой на данные Департамента торговли,

Выбор редактора
Политика
Новости

Главком сухопутных войск рассказал о новинках парада победы-2018

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В военном параде по случаю празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны 9 мая примут несколько новинок. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

По Красной площади проедут «боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», защищённые автомобили «Тайфун-К» с колёсной формулой 4х4», - сказал он. Также зрителям будут представлены специальная бронированная машина ВПК-233136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-432009» и бронированный корпусный автомобиль «Патруль». Эта техника будет включена в состав механизированного расчёта Росгвардии, который также впервые примет участие в военном параде.

Всего в 2018 г. в пешей части парада примет участие 12 500 человек, тогда как в 2017 г. – около 10 000. Также, по словам Салюкова, в параде будет задействовано более 120 единиц техники. В прошлом году было представлено 114 образцов наземной техники. Летную часть пришлось отменить из-за плохой погоды.

Тренировки парадных расчетов и механизированной колонны начались в Алабине с 28 марта. С 9 апреля к ним подключится парадный строй авиации Воздушно-космических сил. Всего в Алабине пройдет 12 тренировок. Еще три состоятся на Красной площади. Они запланированы на 26 апреля и 3 мая. Генеральная репетиция парада состоится 6 мая.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Uber ведет переговоры с «Ингосстрахом» и Allianz о страховании пассажиров

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сервис заказа такси Uber ведет переговоры о страховании жизни и здоровья пассажиров на время поездки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя онлайн-сервиса. «Мы действительно думаем об этом и разговариваем со страховыми компаниями»,— сказал он. Размер страхового покрытия будет аналогичен тому, что действует у «Яндекс.Такси», с которым Uber объединил свой российский бизнес. Выплаты предполагаются по ускоренной схеме, отметил собеседник издания на рынке страхования.

За январь 2018 г. в «Яндекс.Такси» и Uber заказано 62 млн поездок. Бесплатная страховка для пассажиров «Яндекс.Такси» действует с 1 декабря 2017 г. Партнерами этой программы являются Allianz, «ВТБ Страхование» и «Ингосстрах». На каждого пассажира и водителя автомобиля предполагается компенсация до 2 млн руб. Расходы на страховые взносы берет на себя «Яндекс.Такси». Это же планирует и Uber.

Переговоры Uber также ведет с «Ингосстрахом» и Allianz. Директор по розничному андеррайтингу Allianz Павел Конев подтвердил, что его компания обсуждает с Uber возможность страхования пассажиров, основываясь на наработках в рамках пилотного проекта с «Яндекс.Такси». «Средняя поездка на такси в Москве составляет 7 км и 15 минут, вероятность того, что за это время такси попадет в серьезное ДТП, весьма мала и, по нашим расчетам, составляет 1–2 события на 1 млн», пояснил он. На эти же цифры Allianz опирается и в переговорах с Uber. Сумму страховых взносов в компаниях не раскрывают. Собеседники издания говорят, что ее величина планируется в диапазоне 1–1,5 руб.

Выбор редактора
Политика
Новости

Украинский суд освободил капитана крымского сейнера «Норд»

Интерфакс / Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Задержанный погранслужбой Украины капитан крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко освобожден из-под стражи до основного разбирательства. Как передает «Интерфакс», такое решение принял вечером 5 апреля суд в Херсоне.

Срок задержания Руденко истек в 5 апреля в 18:51, рассказал его адвокат Александр Руденко. Тем не менее, сотрудники Службы безопасности Украины и погранслужбы отказывались отпускать капитана «Норда». Вместо немедленного освобождения, как это предписано законом, на Горбенко надели наручники и повезли в суд. «Мы практически осуществляли погоню за ними, так как они ехали по городу 80-100 км/ч», - рассказал адвокат о сопровождении подзащитного.

В суд Горбенко привезли около 21:40. Все это время его продолжали незаконно удерживать, подчеркнул адвокат. В итоге суд удовлетворил ходатайство защиты и отказался рассматривать вопрос об аресте Горбенко. Судья заявил украинским следственным органам, что если они не отпустят человека, то завтра он признает незаконным его содержание под арестом, рассказал адвокат.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Футболисты ЦСКА проиграли лондонскому «Арсеналу» в четвертьфинале Лиги Европы

Интерфакс
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Столичный футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от лондонского «Арсенала» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, передает «Интерфакс». Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:4.

Первый гол из пределов штрафной на девятой минуте забил Аарон Рэмси. На 13-й минуте Александр Головин при выполнении штрафного удара попал в верхний угол ворот. Через 10 минут Александр Ляказетт реализовал пенальти в ворота ЦСКА. На 28-й минуте Аарон Рэмси пяткой направил мяч через голкипера москвичей Игоря Акинфеева. На 35-й минуте Александр Ляказетт забил из пределов штрафной.

Ответный матч пройдет 12 апреля на «ВЭБ-Арене» в российской столице. Ранее «Арсенал» предупредил своих фанатов о том, что в Москве ни могут столкнутся с агрессивно настроенными российскими болельщиками из-за возросшей политической напряженности между двумя странами.

Финальный матч состоится 16 мая во французском Лионе.

Выбор редактора
Политика
Новости

Небензя заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Сергея Скрипаля

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не представлял какой-либо угрозы для России. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель России Василий Небензя.

Небезя напомнил, что Скрипаль с 2008 г. проживает на территории Великобритании. «Зачем мы ждали восемь лет и решились на "дело" за две недели до выборов президента России и за считанные недели до чемпионата мира по футболу? Зачем его вообще тогда выпустили из России? Зачем совершать покушение столь странным, опасным для злоумышленников и окружающих резонансным способом?» - риторически спросил он, добавив, что существует много версий произошедшего, и каждую версию необходимо изучить. 

По его словам, аморально «утверждать, будто инцидент в Солсбери был якобы выгоден Москве для сплочения народа перед выборами».

Небезя считает, что покушение на Скрипалей могли совершить спецслужбы нескольких стран. 

3 апреля Sky News передал, что лаборатория минобороны Великобритании не смогла установить происхождение нервно-паралитического вещества типа «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Россия с 10 апреля снимет запрет на ввоз овощей и фруктов из Абхазии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия с 10 апреля снимет запрет на ввоз продукции растениеводства из Абхазии. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза. Поставки будут осуществляться под контролем Россельхознадзора. Решение о снятии запрета на поставки принято по итогам совещания под руководством министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

«Власти Абхазии на местах вовремя мобилизовали отряды, организовали ручной сбор, химическую обработку, провели огромную работу с населением. Собрано около 10,5 млн особей, что позволило предотвратить его распространение на полях и плантациях садов и виноградников», – приводятся в сообщении слова директора департамента растениеводства Петра Чекмарева.

2 апреля Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки овощей, фруктов, цветов и многократно используемой тары из Абхазии в связи с распространением коричнево-мраморного клопа на территории республики.

Выбор редактора
Политика
Новости

РБК сообщил об изъятии документов в администрации Волоколамска

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В администрациях Волоколамска и Серпуховского района прошли выемки документов, передает РБК со ссылкой на местных чиновников. По их словам, действия правоохранительных структур могут быть связаны с митингами против мусорных полигонов и выборами.

4 апреля два сотрудника подмосковного УЭБиПК запросили у администрации Волоколамска документы, которые касались оборудования водозаборных узлов в 2017 г., рассказал РБК глава города Петр Лазарев. «Они показали письмо за подписью своего руководства, где были указаны номера договоров, какие они просили предоставить. Мы предоставили документы, они их изымали и копировали», – уточнил он.

По его словам, данное оборудование в Волоколамске финансировали область, район и город. Ранее сотрудники правоохранительных органов не обращались в администрацию города по этому вопросу, сказал глава города. По его мнению, приход полиции может быть связан с протестными акциями против мусорного полигона «Ядрово», на которые администрация города выдавала разрешение.

5 апреля также прошли обыски в администрации Серпуховского района и местном дворце спорта «Надежда», где 14 апреля состоится митинг против мусорного полигона «Лесная». Об этом РБК рассказал глава администрации Александр Шестун. По его словам, днем в администрацию пришли шесть сотрудников ФСБ в масках и бронежилетах. Они изымали документы 2007 и 2008 гг., которые касались выделения земли под жилищное строительство. Во дворец спорта пришли около 15 сотрудников УЭБиПК. «Их интересовали свежие документы – например, правильно ли расходовались средства на празднование Дня Победы», – добавил Шестун.

По его словам, обыски могут быть связаны с будущими выборами главы района. Шестун рассказал, что глава администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов и другие высокопоставленные чиновники обещали ему «проблемы с областным ГУВД и ФСБ», если он пойдет на прямые выборы.

В Волоколамске прошли пикеты за закрытие свалки «Ядрово»

Выбор редактора
Политика
Новости

Bloomberg назвал число попадающих под новые санкции США российских «олигархов»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На текущей неделе власти США введут новые санкции в отношении России. В санкционный список будут включены 6–10 российских «олигархов», рассказал Bloomberg источник в администрации президента. Американские власти собираются расширить санкции из-за якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы президента в 2016 г.

По словам источника, решение о конкретном количестве состоятельных россиян  еще не принято. Администрация президента вынуждена ответить на давление со стороны конгрессменов, требующих конкретных мер.

В январе этого года власти США опубликовали так называемый «кремлевский доклад» (список бизнесменов, которых власти США считают приближенными к Кремлю) из 210 состоятельных россиян, высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров компаний. Часть списка была обнародована, однако есть и засекреченная часть доклада. По утверждению источника Bloomberg, санкции будут вводиться на основании засекреченной части «кремлевского доклада».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает фразу «российские олигархи» неуместной. «Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», – сказал он. Каких-либо официальных подтверждений этим сообщениям мы не видим. Основываться на сообщениях СМИ мы не можем. Дождемся официальных сообщений», – прокомментировал ситуацию Песков.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники написала, что новые санкции могут быть введены против как минимум шести бизнесменов из «кремлевского доклада».

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

Выбор редактора
Политика
Новости

Власти Москвы заявили о готовности ливневой канализации к весне

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Москва, в том числе и новые территории города, готова к наступлению весны, «резкому водоприему». Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «Интерфакс».

«Наша система водосброса и водоприема готова к тому, чтобы паводок без последствий пропустить», – сказал он.

По его словам, противопаводковые учения начались в Троицком и Новомосковском административных округах. «Этот 2018 год будет достаточно капризным во время весеннего паводка. Мы знаем, что более 2,5 м снега выпало, он практически не таял. И сейчас возможны подтопления зданий, сооружений, населенных пунктов в границах новой Москвы», – пояснил чиновник.

В конце марта на сайте мэрии появилась информация о том, что столичные власти собираются в 2018 г. заменить около 10 000 смотровых колодцев во всех округах. При этом новые колодцы установят на крупных трассах, вылетных магистралях, МКАД и ТТК. Во время замены колодцев также установят около 2000 новых крышек на люки. На данный момент, по информации мэрии, в Москве 113 500 дождеприемных и 262 200 смотровых колодцев. Таким образом, в текущем году обновится только 4% смотровых колодцев и ни одного дождеприемного.

«Тропический» ливень в Москве. Лето 2017 года