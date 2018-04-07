Забастовка сотрудников Air France привела к отмене 30% рейсов авиакомпании

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ВВС узнала причины отказа в британской визе Виктории Скрипаль

Племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль отказали в предоставлении британской визы, сообщает русская служба ВВС со ссылкой на письмо об отказе из консульского отдела.

Консулов смутили два момента. Во-первых, они усомнились в целесообразности визита Виктории Скрипаль в Британию: в настоящий момент экс-полковник не может принимать гостей и нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет видеть двоюродную сестру, следует из письма. Кроме того, нет никаких свидетельств того, что Виктория Скрипаль ранее посещала Сергея и Юлию в Великобритании.

Во-вторых, Виктория Скрипаль не предоставила доказательств того, что у нее есть средства на дорожные расходы и длительное пребывание в Великобритании. В заявлении она указала, что не работает, а на вопрос о том, если ли у нее сбережения или иные доходы, ответила отрицательно.

Сама Виктория в разговоре с корреспондентом русской службы ВВС заявила, что для нее решение консульства не стало неожиданностью. По ее словам, с понедельника она начнет работать и откроет счет в банке, после чего попробует еще раз подать документы на визу.

В четверг, 5 апреля, СМИ обнародовали аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с находящейся в России двоюродной сестрой Викторией. Подтверждения подлинности этой аудиозаписи нет. Виктория Скрипаль в ходе разговора пообещала приехать в Лондон.

В пятницу национальная служба Великобритании сообщила, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел из критического состояния – его самочувствие «быстро улучшается» и он «хорошо реагирует на лечение».

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