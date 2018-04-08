Бывшего президента Бразилии доставили к месту заключения
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу сдался полиции, сообщает Reuters. Его доставили на самолете в город Куритиба, в котором он будет отбывать тюремное наказание.
Сейчас политик находится во временной камере в местном отделении полиции. Возле здания собрались сторонники экс-президента, выступающие против его ареста. Акция протеста переросла в беспорядки, в результате которых пострадали несколько человек. Полиция использовала светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих.
Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Его признали виновным в получении взяток от строительных компаний. Экс-президент отрицает свою вину и называет это дело происками политических оппонентов.
Политик просил оставить его на свободе, пока он подает апелляцию, однако суд 5 апреля отклонил его просьбу и обязал явиться в тюрьму. Два дня Лула да Силва укрывался в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу среди своих сторонников, но в субботу решил сдаться.
Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием
Он был президентом Франции с 2007 по 2012 г. После ухода с поста президента Саркози стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании. Его подозревают в получении средств от ливийского лидера Муаммара Каддафи, $50 млн от Ливийской джамахирии. В 2012 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Каддафи лично рассказывал ему о передаче Саркози $100 млн