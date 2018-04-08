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Бывшего президента Бразилии доставили к месту заключения

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу сдался полиции, сообщает Reuters. Его доставили на самолете в город Куритиба, в котором он будет отбывать тюремное наказание.

Сейчас политик находится во временной камере в местном отделении полиции. Возле здания собрались сторонники экс-президента, выступающие против его ареста. Акция протеста переросла в беспорядки, в результате которых пострадали несколько человек. Полиция использовала светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих.

Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Его признали виновным в получении взяток от строительных компаний. Экс-президент отрицает свою вину и называет это дело происками политических оппонентов.

Политик просил оставить его на свободе, пока он подает апелляцию, однако суд 5 апреля отклонил его просьбу и обязал явиться в тюрьму. Два дня Лула да Силва укрывался в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу среди своих сторонников, но в субботу решил сдаться.

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