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МВД Германии не нашло признаков теракта в наезде на людей в Мюнстере

Нет никаких доказательств того, что инцидент в немецком Мюнстере был терактом, заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. При этом мотивы преступника пока не установлены, отметил он.

«Инцидент снова показал, что, к сожалению, нет абсолютной безопасности. В настоящий момент есть убедительные доказательства того, что преступник был один и не имел никакого отношения к террористам», – сказал Зеехофер (цитата Suddeutsche Zeitung).

Министр выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. «Это трусливое и жестокое преступление очень сильно повлияло на нас», – добавил Зеехофер.

В субботу, 7 марта, небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших у кафе на одной из улиц в центре Мюнстера. По уточненной информации, жертвами аварии стали два человека. Еще 20 человек получили травмы, состояние шести пострадавших оценивается как критическое.

Водитель грузовика застрелился сразу после происшествия. За рулем автомобиля был гражданин Германии 1969 года рождения, у которого были психические отклонения.