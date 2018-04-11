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Гудков упрекнул Яшина в эгоизме за решение участвовать в выборах мэра Москвы

Илья Яшин, решив участвовать в выборах мэра Москвы, поставил личные интересы выше общественных, считает бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. «Причем личные интересы даже не столько Ильи, сколько Алексея Навального, полгода уговаривавшего его выступить в пику Гудкову», — написал он в Facebook.

«Не нужно больше спрашивать меня об объединении демократов: похоже, муниципальная кампания в Москве была исключением, но глобально ничего не меняется, потому что первая мысль всегда о том, как потопить конкурента. Вторая — о прекрасной России будущего», — добавил Гудков.

Экс-депутат предлагал демократической оппозиции провести праймериз, чтобы выбрать единого кандидата в мэры Москвы. По мнению экс-депутата, единому кандидату будет легче пройти муниципальный фильтр, чем нескольким отдельным кандидатам. Яшин раскритиковал предложенный механизм праймериз.

Ранее в среду Илья Яшин объявил о выдвижении кандидатом в мэры Москвы. По его словам, он идет на выборы как представитель блока демократических сил.

Выборы мэра Москвы состоятся в сентябре 2018 г. По итогам муниципальных выборов 2017 г., преодоление так называемого муниципального фильтра кандидатами в мэры Москвы невозможно без поддержки депутатов от «Единой России».