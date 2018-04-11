Секретарь Совбеза предложил создать «интернет-дружинников» из активных блогеров

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Медведев рассказал о минусах прогрессивной шкалы НДФЛ

Действующее правительство не приняло решений относительно изменения системы сбора НДФЛ, повышения ставки или введения прогрессивной шкалы, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета перед Госдумой.

«Решения, касающиеся налоговых ставок, должны будут приниматься новым составом правительства. Никаких предварительных решений на сей счет не существует», – ответил Медведев на вопрос депутата о возможности изменения системы сбора НДФЛ.

Заявление вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что ставка НДФЛ в 15% ничем не отличается от действующих 13%, Медведев назвал комментарием отдельных членов правительства и «не более того».

Действующая ранее в России прогрессивная шкала НДФЛ приводила к росту теневого сектора и сложностям налогового администрирования, напомнил Медведев. Введение 13%-ной плоской шкалы НДФЛ изменило эту ситуацию, отметил премьер.

Прежде чем принимать какие-либо решения об увеличении ставки, сохранении плоской шкалы либо введении прогрессивного налога, нужно взвесить все «за» и «против», подчеркнул Медведев: «И далеко не все аргументы по прогрессивной ставке подвигают нас к принятию этого решения».

Опыт западных стран показывает, что прогрессивная шкала сильнее всего повышает фискальную нагрузку не на богатых, а на средний класс, указал Медведев. Кроме того, отметил премьер, при введении прогрессивной шкалы придется вернуться к практике налоговых деклараций, возникнут проблемы с исчислением сборов.

«Я никогда не говорил, что в нашей стране невозможна прогрессивная шкала, – сказал Медведев. – Наверное, как и в других странах, элементы такого налогообложения возможны, но это надо самым внимательным образом просчитывать».

Если что-то менять в системе НДФЛ, эти изменения необходимо сопровождать мерами поддержки наименее обеспеченных слоев населения – введением налогового вычета и необлагаемого минимума, отметил Медведев.

В марте источники «Ведомостей» рассказали, что правительство обсуждает возможность повышения НДФЛ с 13 до 15% с введением необлагаемого минимума.

7 мая после инаугурации президент России сформирует новый состав правительства.