За порядком в День города и на выборах в Москве будут следить 40 000 человек

Более 40 000 сотрудников правоохранительных органов и дружинников будут обеспечивать общественный порядок в Москве во время празднования Дня города и проведения выборов муниципальных депутатов в ближайшие выходные, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка полиции.

«В обеспечении правопорядка и безопасности граждан планируется задействовать более 40 000 человек, из них более 22 000 сотрудников полиции, более 10 000 сотрудников Росгвардии, 4000 членов добровольных народных дружин и общественных формирований правоохранительной направленности», - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, также в обеспечении охраны общественного порядка будут задействованы курсанты Московского университета МВД России имени Кикотя.