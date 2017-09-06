На что Москва потратит 669 миллионов рублей в День города

Больше всего средств сейчас пойдет на украшение города AP

Москва в этом году 9 и 10 сентября отметит свой 870-летний юбилей. Расходы на праздник останутся на уровне прошлого неюбилейного года – в пределах 500 млн руб., рассказывала в интервью радио «Комсомольская правда» заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Праздник обойдется городскому бюджету минимум в 572 млн руб., и еще 97 млн руб. будет потрачено на метеозащиту - т. е. разгон туч, выяснили «Ведомости», изучив данные госзакупок городских структур. По подсчетам РБК, в прошлом году празднование дня города стоило столичной казне 580 млн руб.

Больше всего средств сейчас пойдет на украшение города, в том числе на праздничную подсветку (279,62 млн руб.) и организацию культурно-массовых мероприятий по всей Москве (253,7 млн руб), в том числе 22 млн руб. город выплатит в качестве гонорара 24 артистам и музыкальным коллективам, которые будут развлекать москвичей и гостей столицы.

Праздничный фейверк обойдется в 31,2 млн руб., еще 7,2 млн руб. город потратил на информационную поддержку и пиар юбилея.

Част расходов взяли на себя спонсоры, говорила Сергунина. Крупнейшим из них традиционно стал банк ВТБ. Этот статус обошелся ему в 3,54 млн руб., свидетельствую данные госзакупок.

Кто заработает на Дне города

Из артистов самый большой гонорар — у Валерия Меладзе. За два выступления (у храма Христа Спасителя и на Поклонной горе), каждое продолжительностью не менее 20 минут, он получит 3,3 млн руб. Тамара Гвердцители, Бьянка и Елена Темникова получат по 1,76 млн руб. каждая. Самые скромные гонорары у певца Антона Лаврентьева, который за аналогичную работу получит 327 000 руб. и сына бизнесмена Владимира Когана – Александра Когана (300 000 руб.). В договорах с артистами указано, что заказчик обеспечивает техническую готовность сцены и звукового оборудования, а также за свой счет производит отчисления в Российское авторское общество. Артисты за свои услуги получают полную предоплату, но обязаны работать в режиме «живого звука».

Львиная доля гонорара уйдет на накладные услуги – реквизит, подтанцовку и прочее, так что самим артистам останется не более чем по 150 000 руб. на руки, уверяет музыкальный продюсер. На подобных мероприятиях артисты денег не зарабатывают, для них это почетная обязанность, продолжает он.

Крупнейшие подряды по украшению города достались фирмам, давно сотрудничающим с городскими властями. Так, подряд по установке флагов, объемных декоративных конструкций и световой подсветке на 177,5 млн руб. получил ТК «Сантис», а подряд на 65,7 млн руб. - «Эдлайн». По данным СПАРК, основные владельцы «Эдлайна» — художественный руководитель фестивалей «Рождественский свет» и «Круг света» Мария Черняк и Алексей Холинов, которого РБК называло бывшим сотрудником комплекса городского хозяйства Москвы. По данным РБК, в 2011 г. компании Холинова укладывали тротуарную плитку на улицах Москвы, также ему принадлежит патент на изобретение «снеготаялок», которые установлены на снегоплавильных пунктах, куда свозят снег со столичных улиц. По подсчетам «Медузы», «Эдлайн» заработал 842,5 млн руб. на новогоднем оформлении столицы в 2017 г. - компания отвечала за инсталляции с итальянскими орнаментами, установленные по всему центру города.

Кому заплатят 22 млн рублей за выступление на юбилее Москвы