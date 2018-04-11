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В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами

В Сирии неизвестные обстреляли автобус с российскими журналистами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны России. По данным агентства, это произошло в среду, когда журналисты возвращались после съемок.

Несколько журналистов получили легкие ранения ног. Среди них – корреспондент НТВ Алексей Ивлев и РЕН ТВ Валентин Трушнин, операторы телеканала «Россия 1» Михаил Виткин и «Звезды» Владислав Додонов. Им уже оказали помощь, угрозы для жизни нет.

«Пришло время уезжать, мы погрузились в автобус. Тут раздаются выстрелы. Очень много выстрелов. Как выяснилось, стреляли в воздух. Боевики разгоняли мирных жителей», – рассказал Трушнин. По его словам, автобус был «набит битком», но все успели лечь, что снизило количество пострадавших.

Телеканал НТВ подтвердил, что его корреспондент пострадал. Он уже связался с редакцией и сообщил, что ранения действительно легкие. Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел: ранения получил оператор, корреспондент не пострадал, также подтвердил телеканал «Россия 24». Журналисты направлены в госпиталь для прохождения необходимого лечения, уточняет телеканал «Звезда».

Российский президент Владимир Путин приказал начать вывод российских военных из Сирии 11 декабря. Однако Россия оставила военные базы в Хмеймиме и Тартусе.

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