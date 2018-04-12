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Правительственные войска Сирии установили полный контроль над Думой

Сирийский город Дума в провинции Восточная Гута перешел под полный контроль сирийской правительственной армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Евтушенко.

До недавнего времени город контролировала группировка «Джейш аль-Ислам». По словам Евтушенко, с взятием Думы правительственные войска Сирии установили контроль над всей Восточной Гутой.

Вывод боевиков и членов их семей из Думы начался в конце февраля. За это время город покинули более 41 000 человек, а из Восточной Гуты – более 165 000. Из плена боевиков были освобождены 250 заложников.

Силы оппозиции заявляли о совершенной в Думе 7 апреля химической атаке. Официальный Дамаск и Россия это опровергают.