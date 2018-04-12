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Большинство россиян считают, что в России есть олигархи

Практически все россияне (94%) уверены, что в России есть олигархи, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Противоположного мнения придерживаются 3%, столько же респондентов затруднились ответить.

В числе олигархов опрошенные называли Романа Абрамовича (15%), Олега Дерипаску (8%), Михаила Прохорова (7%), Владимира Потанина (4%), Анатолия Чубайса (4%), Алексея Миллера (4%), Алишера Усманова (4%), Бориса Березовского (3%), Игоря Сечина (3%) и Михаила Ходорковского (2%).

Под понятием «олигарх» респонденты понимают богатых людей, миллионеров/миллиардеров (так ответили 52%), людей, имеющих влияние на политику и высокое положение в обществе. Олигархов характеризуют как людей, имеющих много незаконно нажитых денег (20%), думающих только о своем обогащении, имеющих счета за границей. Также олигархи — это, по мнению опрошенных, «чиновники со сверхдоходами», «зажравшиеся буржуи», «безнаказанные люди», взяточники и коррупционеры.

Среди определений встречалась и положительная оценка. Например, 3% респондентов назвали олигархов умными, предприимчивыми и трудолюбивыми людьми, 1% — удачливыми людьми.

Олигархи приносят России больше вреда, чем пользы, полагают 44% опрошенных. Треть респондентов (36%) склоняется к тому, что от олигархов есть как вред, так и польза. 9% ответили, что олигархи приносят больше пользы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместным выражение «российские олигархи». «Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России олигархов нет», — сказал Песков.

Опрос ВЦИОМ проводился 7-8 апреля с помощью телефонного интервью. Были опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.

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