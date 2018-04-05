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В Кремле не знают о допросах российских бизнесменов в США и отрицают существование олигархов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о допросах и обысках российских бизнесменов в США. Об этом он сказал журналистам в четверг: «Мне неизвестно об информации, поступавшей от представителей российского крупного бизнеса на этот счет».

Ранее об допросах бизнесменов из России сообщил CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, двоих «российских олигархов» допросили представители спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США. Имена бизнесменов CNN не раскрыл. Известно, что одного из россиян допросили сразу после прилета в Нью-Йорк, а второго - во время недавней поездки в США. Сотрудники Мюллера также направили неформальный запрос еще одному российскому бизнесмену.

При этом выражение «российские олигархи» Песков назвал «неуместным». «Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России олигархов нет», – сказал Песков. Комментировать сообщения СМИ о намерении Вашингтона включить в санкционный список до шести российских олигархов Песков отказался. «Каких-либо официальных подтверждений этим сообщениям мы не видим. Основываться на сообщениях СМИ мы не можем. Дождемся официальных сообщений», — пояснил отказ представитель Кремля.

Шесть российских бизнесменов из так называемого «кремлевского доклада» (список бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к Кремлю. – Прим. «Ведомостей») могут попасть под новые санкции США, о чем будет объявлено в ближайшее время, писала газета The Washington Post со ссылкой на источники. Всего в новом санкционном списке могут оказаться 19 человек и пять организаций, уточняло Reuters.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»