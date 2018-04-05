СМИ сообщили о подготовке новых санкций США против России

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Новые меры будут введены в соответствии с законом о противодействии противникам США при помощи санкций, сообщает Reuters
Андрей Гордеев / Ведомости
Администрация президента США в ближайшее время объявит о новых санкциях против российских бизнесменов, сообщают американские СМИ. Решение о введении дополнительных санкций было принято еще 15 марта, пишет Reuters со ссылкой на два источника. По данным агентства, в список могут попасть 19 человек и пять организаций, в том числе российские разведывательные службы. Власти США подозревают их в кибератаках, продолжающихся на протяжении последних двух лет.
Также под новые санкции могут попасть как минимум шесть бизнесменов из так называемого «кремлевского доклада» — списка предпринимателей, которых американские власти считают близкими к Кремлю. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. Собеседники издания утверждают, что в последнее время советники президента Дональда Трампа призывают его ввести новые санкции против России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. На прошлой неделе США выслали 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
Новые меры будут введены в соответствии с законом о противодействии противникам США при помощи санкций (CAATSA), утверждают четыре собеседника Reuters. 15 марта в соответствии с этим законом США расширили санкции в отношении России, включив в санкционный список 14 физических лиц и одну организацию — Агентство интернет-исследований Евгения Пригожина. Все, кроме одного человека, попавшие в список, — сотрудники агентства. Их подозревают во вмешательстве в президентскую предвыборную кампанию в 2016 г. Ранее США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в выборы. В частности, обвинения выдвинуты против бизнесмена Евгения Пригожина, а также его компаний «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». В обвинительном заключении также перечислены 12 сотрудников Агентства интернет-исследований.
По данным CNN, команда спецпрокурора Роберта Мюллера допросила двух российских бизнесменов по так называемому «российскому делу». Еще одному был отправлен неформальный опросник с пожеланием встретиться для беседы. Собеседники телеканала полагают, что прокуроры ищут следы российского финансирования избирательной кампании Трампа через подставных лиц.
По данным телеканала, одного из бизнесменов допросили сразу, как только его частный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Прокуроры осмотрели его электронные устройства. Второго допросили во время его недавней поездки по США. Имена предпринимателей не называются.
Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»
Михаил Метцель / ТАСС
Председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов
1/95
Михаил Метцель / ТАСС
Бизнесмен Роман Абрамович
2/95
Mikhail Klimentyev / RIA-Novosti / AP
Бизнесмен Араз Агаларов
3/95
Сергей Портер / Ведомости
Бизнесмен Фархад Ахмедов
4/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов
5/95
Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин
6/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев
7/95
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
8/95
Владимир Гердо / ТАСС
Владелец компании Coalco International, президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов
9/95
Максим Стулов / Ведомости
Банкир Роман Авдеев
10/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Альфа-банк» Петр Авен
11/95
Денис Гришкин / Ведомости
Основательница «Интеко», жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина
12/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Председатель набсовета банка «Система» Алексей Богачев
13/95
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Гендиректор и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов
14/95
Максим Стулов / Ведомости
Основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский
15/95
Сергей Бобылев / ТАСС
Президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев
16/95
Денис Гришкин / Ведомости
Председатель правления инвестиционного холдинга Finstar Олег Бойко
17/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов
18/95
Сергей Савостьянов / ТАСС
Бизнесмен Олег Дерипаска
19/95
Максим Стулов / Ведомости
Главный исполнительный директор Eurasia Drilling Company Александр Джапаридзе
20/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ИФД «Капиталъ» Леонид Федун
21/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бывший владелец «Мой банк», экс-сенатор Глеб Фетисов
22/95
Андрей Махонин / Ведомости
Председатель совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман
23/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент Evraz Plc Александр Фролов
24/95
Денис Гришкин / Ведомости
Председатель совета директоров «Евроцемент груп» Филарет Гальчев
25/95
Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Магнита», президент и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий
26/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Генеральный директор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев (на фото слева)
27/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент и крупнейший акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев
28/95
Евгений Разумный / Ведомости
Заместитель председателя совета директоров «Фосагро» Андрей Гурьев
29/95
Гута-Клиник
Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Гута» Юрий Гущин
30/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Михаил Гуцериев
31/95
Максим Стулов / Ведомости
Член совета директоров «Русснефти» Саит-Салам Гуцериев
32/95
Сергей Бобылев / ТАСС
Бывший совладелец Черкизовского рынка, председатель совета директоров ОАО «Гостиница Украина» Зарах Илиев
33/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик
34/95
Артем Геодакян / ТАСС
Президент Музея искусства авангарда (МАГМА), президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор
35/95
Владимир Баранов / Ведомости
Основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
36/95
Pavel Golovkin / AP
Создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский
37/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Частный инвестор, совладелец ГК «Меркурий» Сергей Кациев
38/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Сенатор Сулейман Керимов
39/95
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев
40/95
Дарья Борисяк / Ведомости
Бывший совладелец и президент группы «Росгосстрах» Данил Хачатуров
41/95
Павел Бедняков/ТАСС
Член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-групп» Герман Хан
42/95
Григорий Сысоев / РИА Новости
Председатель совета директоров «Фармстандарта» Виктор Харитонин
43/95
Павел Смертин / ТАСС
Бизнесмен Александр Клячин
44/95
«Сильвинит»
Бывший гендиректор компании «Сильвинит» (в 2011 г. была присоединена к «Уралкалию») Петр Кондрашев
45/95
Letterone
Член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-групп» Андрей Косогов
46/95
Alexander Zemlianichenko / AP
Основатель банка «Россия» Юрий Ковальчук
47/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор «УГМК-холдинга» Андрей Козицын
48/95
Андрей Махонин / Ведомости
Совладелец L1 Алексей Кузьмичев
49/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин
50/95
Пресс-служба Международной калийной компании
Бывший гендиректор Международной калийной компании (МКК) Анатолий Ломакин
51/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов
52/95
Михаил Метцель / ТАСС
Президент МГК "Арети" Игорь Макаров
53/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Искандер Махмудов
54/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Александр Мамут
55/95
Сергей Савостьянов / ТАСС
Владелец контрольных пакетов в СУЭК и «Еврохиме» Андрей Мельниченко
56/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон
57/95
Максим Стулов / Ведомости
Бизнесмен Юрий Мильнер
58/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
59/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор ЛСР Андрей Молчанов
60/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов
61/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент ГК «Русагро» Вадим Мошкович
62/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Президент группы компаний SPI Юрий Шефлер
63/95
«ТАИФ»
Генеральный директор ТАИФ Альберт Шигабутдинов
64/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов
65/95
Станислав Красильников/ТАСС
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Симановский
66/95
Станислав Красильников/ТАСС
Бизнесмен Андрей Скоч
67/95
ТАСС
Соучредитель TPS Real Estate Holding и TPS Avia (в 2016 г. стала владельцем почти 70% аэропорта «Шереметьево») Александр Скоробогатько
68/95
«ТАИФ»
Председатель совета директоров группы ТАИФ Рустем Сультеев
69/95
Денис Гришкин / Ведомости
Председатель совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» Александр Светаков
70/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель и акционер инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко
71/95
Дмитрий Лекай/Коммерсант
Председатель совета директоров банка «Национальный стандарт» Лев Кветной
72/95
Сергей Портер / Ведомости
Президент группы ИСТ Александр Несис
73/95
Артем Геодакян/ТАСС
Предприниматель, председатель совета директоров компании «Киевская площадь», инвестор проекта «Москвариум» Год Нисанов
74/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «ТПС Недвижимость» и «Шереметьево Холдинг» Александр Пономаренко
75/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Сергей Попов
76/95
Максим Стулов / Ведомости
Гендиректор и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин
77/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Бизнесмен Михаил Прохоров
78/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «ТМК» Дмитрий Пумпянский
79/95
рахимкулов.рф/
Член совета директоров и основной владелец ООО «Kafajat Kft» и венгерского банка «Altalanos ErtekForgalmi Bank» Мегдет Рахимкулов
80/95
Денис Абрамов / Ведомости
Бизнесмен Андрей Раппопорт
81/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников
82/95
Михаил Терещенко/ТАСС
Председатель правления Федерации хоккея России, председатель совета директоров СМП-Банка Аркадий Ротенберг (слева на фото)
83/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец СМП-Банка Борис Ротенберг
84/95
Евгений Стецко / Ведомости
Председатель футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев
85/95
«ТАИФ»
Бизнесмены Радик и Айрат Шаймиевы
86/95
Сергей Фадеичев/ТАСС
Бизнесмен, совладелец СИБУРа Кирилл Шамалов
87/95
Сергей Портер / Ведомости
Председатель совета директоров банка «Тинькофф Банк» Олег Тиньков
88/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко
89/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов
90/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг
91/95
Сергей Портер / Ведомости
Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож
92/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров ПАО «Протек» Вадим Якунин