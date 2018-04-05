СМИ сообщили о подготовке новых санкций США против России

По данным The Washington Post, они могут быть введены в отношении шести бизнесменов из «кремлевского доклада»

Новые меры будут введены в соответствии с законом о противодействии противникам США при помощи санкций, сообщает Reuters Андрей Гордеев / Ведомости

Администрация президента США в ближайшее время объявит о новых санкциях против российских бизнесменов, сообщают американские СМИ. Решение о введении дополнительных санкций было принято еще 15 марта, пишет Reuters со ссылкой на два источника. По данным агентства, в список могут попасть 19 человек и пять организаций, в том числе российские разведывательные службы. Власти США подозревают их в кибератаках, продолжающихся на протяжении последних двух лет.

Также под новые санкции могут попасть как минимум шесть бизнесменов из так называемого «кремлевского доклада» — списка предпринимателей, которых американские власти считают близкими к Кремлю. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. Собеседники издания утверждают, что в последнее время советники президента Дональда Трампа призывают его ввести новые санкции против России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. На прошлой неделе США выслали 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

Новые меры будут введены в соответствии с законом о противодействии противникам США при помощи санкций (CAATSA), утверждают четыре собеседника Reuters. 15 марта в соответствии с этим законом США расширили санкции в отношении России, включив в санкционный список 14 физических лиц и одну организацию — Агентство интернет-исследований Евгения Пригожина. Все, кроме одного человека, попавшие в список, — сотрудники агентства. Их подозревают во вмешательстве в президентскую предвыборную кампанию в 2016 г. Ранее США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в выборы. В частности, обвинения выдвинуты против бизнесмена Евгения Пригожина, а также его компаний «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». В обвинительном заключении также перечислены 12 сотрудников Агентства интернет-исследований.

По данным CNN, команда спецпрокурора Роберта Мюллера допросила двух российских бизнесменов по так называемому «российскому делу». Еще одному был отправлен неформальный опросник с пожеланием встретиться для беседы. Собеседники телеканала полагают, что прокуроры ищут следы российского финансирования избирательной кампании Трампа через подставных лиц.

По данным телеканала, одного из бизнесменов допросили сразу, как только его частный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Прокуроры осмотрели его электронные устройства. Второго допросили во время его недавней поездки по США. Имена предпринимателей не называются.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»