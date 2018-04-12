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ОЗХО подтвердила отравление Скрипалей нервно-паралитическом ядом

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим отравляющим веществом. Об этом со ссылкой на представителя организации сообщает BBC News.

Телерадиокорпорация отмечает, что международная организация не уточняет название отравляющего вещества, но соглашается с выводами властей Великобритании по этому делу. Ранее британская сторона сообщила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим ядом «Новичок», который был произведен в России. Россия все обвинения в свой адрес отрицает и требует объективного расследования инцидента.

В документе ОЗХО уточняется, что ее эксперты для своих выводов собрали образцы крови у всех трех пострадавших от химической атаки, в том числе сотрудника британской полиции. Отравляющее вещество обнаружено также в образцах проб окружающей среды, собранных в ходе расследования.

«Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали несколько человек», – указывается в заявлении экспертов ОЗХО.

Международные эксперты подчеркивают, что название и состав токсичного химического вещества содержатся в полном докладе, доступном для государств – участниц организации.

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии на лавочке в британском Солсбери 4 марта. Ранее стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы. В ее заявлении от 11 апреля отмечалось, что дочь бывшего сотрудника ГРУ выписалась из больницы, но «еще не оправилась от воздействия использованного против нас [с отцом] нервно-паралитического агента». Скрипаль говорила, что может общаться с друзьями и членами семьи.

Она отказалась от помощи российского посольства. Это, в свою очередь, вызвало «больше вопросов, чем ответов» у российской дипмиссии. «Опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы», – говорилось в заявлении.

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