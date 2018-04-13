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К мэру Волоколамска пришли с обысками

Сотрудники правоохранительных органов рано утром в пятницу провели обыск в доме мэра Волоколамска Петра Лазарева, передает «Интерфакс».

«УБЭП Московской области. Больше часа. После шести утра», - сообщил он, добавив, что искали «какие-то документы». Сейчас обыск проводится в администрации Волоколамска.

По его словам, ранее высказанные ему угрозы «начинают осуществляться». «Понять можно, откуда ноги растут... Обращались и высокопоставленные областные чиновники. "Не прекратишь разрешать митинги - будут проблемы". Еще какие-то личности криминальные приезжали, тоже говорили: "Не прекратишь - будут проблемы, только с другой стороны", - пояснил Лазарев.

Мэр Волоколамска предположил, что обыски могут быть связаны с той работой, которую он проводит против полигона «Ядрово». «Вероятно, еще и потому, что депутаты приняли решение о референдуме по закрытию этой свалки», - отметил Лазарев.

5 апреля РБК сообщил, что в администрациях Волоколамска и Серпуховского района прошли выемки документов. По его словам, тогда сотрудники правоохранительных органов запрашивали у администрации Волоколамска документы об оборудовании водозаборных узлов в 2017 г., говорил Лазарев. «Они показали письмо за подписью своего руководства, где были указаны номера договоров, какие они просили предоставить. Мы предоставили документы, они их изымали и копировали», – пояснял он.