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Швейцарская лаборатория отреагировала на слова Лаврова об отравлении Скрипалей ядом BZ

Химическая лаборатория в швейцарском городе Шпиц, в которой изучались пробы с места отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, отреагировала на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о применении в Солсбери вещества BZ.

«Только ОЗХО (Организация по запрещению химоружия. – Ред.) может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала вещество. Портон-Даун, как и Шпиц, – это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить», – говорится в сообщении лаборатории в Twitter.

В субботу Лавров сообщил, что ОЗХО не включила в свой доклад об отравлении Скрипалей результаты анализа швейцарской лаборатории. По словам министра, в Шпице установили, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравили не «Новичком», а ядом BZ, который был на вооружении США и Великобритании. ОЗХО пока не прокомментировала информацию.

Сергей и Юлия Скрипаль попали в больницу в начале марта с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Британия заявила, что речь идет о веществе «Новичок», якобы разработанном в СССР. На этом основании Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипалей.

Доклад ОЗХО, опубликованный на этой неделе, подтвердил данные британского следствия. Москва отвергла обвинения, заявив, что ни в России, ни в СССР никогда не разрабатывалось вещество с прямым или кодовым названием «Новичок».

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ