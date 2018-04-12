Доклад о «Новичке» полезен России и Великобритании

Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердил версию властей Великобритании, что двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом класса «Новичок». Однако главный политический вопрос – откуда взялся яд и причастна ли к отравлению Россия – остался без ответа, что позволяет Лондону и Москве трактовать полученные химиками выводы в свою пользу.

Приглашая экспертов ОЗХО, британский премьер Тереза Мэй выражала уверенность, что независимое расследование статусной международной организации, куда входит и Россия, подтвердит версию Лондона, что к отравлению причастна Москва. Ранее британская военная лаборатория в Портон-Дауне заявила, что по результатам их исследования Скрипали были отравлены веществом из группы «Новичок» и что задача выяснить страну его происхождения перед ними не ставилась.

Но такой задачи не было и у ОЗХО, в остальном же их выводы совпали с выводами британских химиков. «Образцы, собранные командой ОЗХО, подтверждают выводы Британии о природе токсина, который использовали в Солсбери», – сообщала ОЗХО в меморандуме, уточнив, что название вещества будет упомянуто в секретной части доклада, который получат все страны – члены ОЗХО. Технически вычислить страну невозможно, даже если бы такая задача и была поставлена, утверждает эксперт по химическому оружию, бывший эксперт ООН в Ираке Антон Уткин. ОЗХО только сравнила свои пробы с британскими: тождество установлено.

В открытой части меморандума ОЗХО сказано, что отравляющее вещество – высокой степени очистки, но это не указывает на причастность государства к его изготовлению (об этом упоминали эксперты Портон-Дауна), говорит Уткин: яд могли изготовить в лабораторных условиях сразу нескольких стран для исследовательских целей, а в таких условиях его можно отчистить до любой степени; могли и на промышленном производстве – там получить идеальную чистоту сложнее, но возможно, если стоит такая задача.

Точка в технической экспертизе поставлена: ОЗХО – это высшая инстанция в таких анализах. Но политически ясности больше не стало – и, видимо, не станет: версии о причастности или непричастности Москвы к отравлению обречены в отсутствие фактов строиться на мнениях. Глава МИД Британии Борис Джонсон уже оценил выводы ОЗХО как подтверждение британской версии, что за отравлением стоит Москва. «Нет больше альтернативных версий касательно того, кто несет ответственность, – только у России был мотив, способ и история [подобных действий]», – приводит его слова «Би-би-си». МИД России заявил, что говорить о доверии к выводам ОЗХО можно будет только после ознакомления с полной версией доклада, пока «есть вопросы». В отсутствие однозначного указания на Россию у Москвы остается возможность интерпретировать выводы ОЗХО в свою пользу, считает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов.