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США могут ввести новые санкции против России за поддержку Асада

Вашингтон готовит новые санкции в отношении России за поддержку президента Сирии Башара Асада, следует из документов, подготовленных Белым домом для журналистов к субботнему брифингу.

В документе содержится фраза: «Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России в качестве ответа на продолжающуюся поддержку Москвой режима Башара Асада». О наличии такой формулировки первым сообщил бывший советник OFAC (санкционного бюро минфина США) Брайан О’Тул.

Он подтвердил РБК, что ознакомился с документом, в котором содержится такое заявление.

О том, что эта фраза содержится в материалах для брифинга, сообщила также британская газета Daily Mail со ссылкой на источник. Издание указывает, что необходимость новых санкций в документе объясняется тем, что Москва «позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа».

Белый дом и минфин США пока не прокомментировали эту информацию. Брифинг для прессы состоялся спустя несколько часов после ракетного удара США и их союзников по Сирии.

Дональд Трамп неоднократно призывал Россию и Иран отказаться от поддержки Башара Асада. 8 апреля президент США заявил, что ответственность за гибель людей в результате предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума несут президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани. 11 апреля Трамп заявил, что России не следовало сотрудничать с «убивающим газом животным, которое убивает свой народ и наслаждается этим».

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