Чем Россия может ответить на удар США по Сирии

Москва может пересмотреть принятое по просьбе ряда западных стран решение не поставлять Сирии комплексы С-300, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской Сергей Портер / Ведомости

В заявлении президента Владимира Путина в ответ на удары США и их союзников по Сирии говорится, что «история расставит все по своим местам и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией». В связи с ударами Россия созвала Совет Безопасности ООН.

Кроме того, Москва пыталась отложить назначенную на 16 апреля встречу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает ТАСС. Россия предлагала дождаться выводов миссии ОЗХО по Сирии. Однако западные страны отвергли это предложение.

Скорее всего, Запад будет демонстрировать в качестве доказательств документы вроде опубликованного в субботу доклада французских спецслужб о том, что Сирия с 2013 г. якобы ведет незаконную программу по производству химического оружия, говорит источник, близкий к Минобороны России. По его словам, доказательства с места событий западным странам не важны.

Поскольку итак ясна заведомая безрезультатность рассмотрения вопроса в СБ ООН, политические ответные меры России не будут иметь результатов, считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

С военной точки зрения возможности России также ограничены. Москва может пересмотреть принятое по просьбе ряда западных стран решение не поставлять Сирии комплексы С-300, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. Но, по его словам, даже если будет принято решение поставить в Сирию зенитно-ракетные комплексы, то подготовка сирийских расчетов все равно займет достаточно длительное время. Тем не менее очевидно, что помощь в укреплении ПВО Сирии будет продолжена, говорит эксперт.

С военной точки зрения удар США и их союзников – это месть за ликвидацию Восточной Гуты, самого крупного анклава оппозиции вблизи Дамаска, постоянно угрожавшего сирийской столице уже пять лет. Поэтому следует ожидать ускорения ликвидации других подобных анклавов, полагает Константин Макиенко.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Атака стала ответом на предполагаемое применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия в сирийском городе Дума (Восточная Гута) 7 апреля. По предварительным данным, удар не привел к человеческим жертвам.

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США