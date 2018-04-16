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СМИ сообщили о предстоящей смене посла России в Сирии

Посол России в Сирии Александр Кинщак скоро уйдет в отставку, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на неназванных собеседников в Министерстве иностранных дел России. Издание пишет, что кадровые перестановки в российской дипмиссии в Сирии инициировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кинщака сменит нынешний посол России в ОАЭ Александр Ефимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники. Кто займет место Ефимова – газета не уточняет.

Кинщак возглавлял сирийскую дипмиссию с декабря 2014 г. Указ президента о назначении нового посла в Сирии должен быть подписан к майским праздникам 2018 г., уточняет «Фонтанка». По информации издания, после этого Кинщак будет работать в Москве директором департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД. Ранее эту должность занимал Сергей Вершинин, который в конце марта стал заместителем министра.

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