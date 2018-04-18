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Россия обвинила Великобританию в уничтожении улик по делу Скрипалей

Начало дезинфекции девяти объектов в Солсбери, о котором объявило министерство по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству Великобритании, российское посольство рассматривает как «уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать». Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Великобритании, слова которого приводятся на странице диппредставительства в Facebook.

Британская сторона считает, что требующие дезинфекции объекты могут содержать следы нервно-паралитического вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта. «Мы не могли не заметить, что список таких мест значительно расширился. Помимо ранее фигурировавших в расследовании ресторана «Zizzi», паба «Mill», скамейки, где Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили без сознания и, собственно, самого дома С.Скрипаля, речь идет также о станциях скорой помощи, а также доме полицейского Н.Бейли», - отмечается в заявлении. Представитель российского посольства задается вопросом: «Почему до сих пор ни у кого из жителей Солсбери, кроме трех пострадавших, не были выявлены симптомы отравления нервнопаралитическим веществом, которое, как теперь выясняется, все это время находилось в местах общественного пользования и которое, согласно британским экспертам, «не испаряется» и «не исчезает со временем»?

В российском посольстве также указали, что Великобритания уже давала повод заподозрить ее в уничтожении улик. В частности, в случае с умерщвлением домашних животных Сергея Скрипаля. «Одним словом, грубое нарушение Великобританией норм международного права призвано замести следы постановочной провокации в отношении России», - говорится в заявлении.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены 4 марта в Солсбери в бессознательном состоянии. Британия провела собственное расследование и пришла к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», в производстве которого была обвинена Россия. 12 апреля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала итоги собственного расследования инцидента. В сообщении организации указывалось, что анализ образцов крови пострадавших и другие улики подтвердили выводы Великобритании о типе отравляющего вещества. Лондон в связи с окончанием работы ОЗХО потребовал созыва заседания Совета безопасности ООН 18 апреля.