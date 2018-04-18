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Доходы Набиуллиной выросли на четверть за 2017 год

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в 2017 г. увеличила свой доход на 25% до 33,8 млн руб., следует из депутатской декларации ее мужа - ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова. Его декларация опубликована на сайте Мосгордумы.

Согласно документам, Набиуллина по уровню годового дохода обошла мужа почти на 4 млн руб.: Кузьминов в 2017 г. задекларировал 29,9 млн руб. Председатель ЦБ владеет также квартирой площадью 112,2 кв.м, 1/3 долей еще в одной квартире площадью 70,6 кв.м.

У нее в собственности 15-летний седан Jaguar S-Type, следует из декларации.

Кузьминов, в свою очередь, владеет земельным участком и дачей в 1470 кв.м и 326,1 кв.м соответственно. Кроме того, совместно с женой - 1/3 долей в квартире.

За 2016 г. председатель Банка России заработала 26,9 млн руб. При этом перечень ее собственности за прошедший год не изменился.

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