Политика

Новости

Великобритания может запретить продажу пластиковых трубочек и ватных палочек

Правительство Великобритании рассмотрит введение в стране запрета на продажу ватных палочек, а также пластиковых трубочек для напитков и других одноразовых изделий из пластика. Об этом сообщает The Guardian.

Daily Mail приводит полный текст заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, с которым она готовится выступить на встрече глав правительств стран Британского содружества 19 апреля. Мероприятие проходит в Букингемском дворце, в нем принимают участие премьер-министры и президенты из 53 государств, входящих в организацию.

Запрет готовится в рамках кампании по борьбе с загрязнением Мирового океана. Британский премьер называет пластиковые отходы «одной из величайших экологических проблем, стоящих перед миром». «Мы продвигаем вперед наши амбициозные планы по дальнейшему сокращению пластиковых отходов от трубочек, мешалок для напитков и ватных дисков», - приводит издание заявление британского премьер-министра.

Мэй подчеркивает, что человек засоряет пластиком один из величайших природных ресурсов Земли и меры ради будущих поколений нужно принять уже сейчас. The Guardian уточняет, что одноразовые изделия из пластика могут запретить продавать в Великобритании в 2019 г., в нынешнем власти страны проведут консультации по этому вопросу.

Британский министр окружающей среды Майкл Гоув в свою очередь рассказал, что количество выброшенных в королевстве в Мировой океан пластиковых трубочек составляет 8,5 млрд шт. ежегодно. Люди часто смывают их в канализацию, загрязняя реки и океаны, а также создавая опасность для птиц и морских обитателей, способных проглотить эти палочки.

Власти Великобритании планируют направить 61 млн фунтов стерлингов (около $86 млн) для развития новых технологий, чтобы решить проблему пластиковых отходов в королевстве.

Час для Земли