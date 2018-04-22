Политика

Новости

МЧС рассказало о последствиях сильного ветра в Москве и Подмосковье

Штормовой ветер в Москве 21 апреля повалил около 580 деревьев, повредил кровли более 30 домов и административных зданий, сорвал три рекламных щита, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Кроме того, повреждения получили 92 автомобиля. Некоторые районы остались без электричества.

В Московской области были обесточены 655 жилых домов в 25 населенных пунктах. В Подмосковье ветер повалил более 145 деревьев, были повреждены 17 автомобилей.

Из-за непогоды в Москве погибла 13-летняя девочка, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин. По данным департамента здравоохранения столицы, в общей сложности в Москве пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы – трое детей и 11 взрослых. Среди пострадавших – трехмесячный ребенок.

В Подмосковье пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, сообщила пресс-служба губернатора Андрея Воробьева в Telegram-канале. Трое пострадавших с травмами средней тяжести госпитализированы. Один мужчина в Мытищах погиб.

Днем 22 апреля в Москве местами сохранится сильный ветер с порывами 12-17 м/с, сообщает ГУ МЧС по столице. «Возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабоукрепленных временных конструкций, повреждение автотранспорта», – говорится в сообщении.

В столице в воскресенье действует оранжевый уровень погодной опасности, который означает, что погода опасна: имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. На понедельник Гидрометцентр объявил зеленый уровень.