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СМИ узнали о скорой поставке в Сирию С-300

В ближайшее время Россия может начать поставку в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» на безвозмездной основе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатические источники. По их информации, находившийся «преимущественно в политической плоскости» вопрос о передаче сирийской армии ЗРК практически решен, после того как 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии.

Радиолокационные станции, транспортно-заряжающие машины, пункты управления, пусковые установки и другие компоненты С-300 скоро будут доставлены в Сирию самолетами военно-транспортной авиации или кораблями ВМФ России, рассказали собеседники издания. В Минобороны тему не прокомментировали.

Контракт на поставку в Сирию четырех дивизионов ЗРК в варианте С-300ПМУ-2 был подписан еще в 2010 г. Его выполнению помешала начавшаяся в 2011 г. гражданская война в Сирии, а также позиция Израиля, опасавшегося, что сирийские военные смогут контролировать его воздушное пространство. Тогда Россия вернула заказчику около $400 млн аванса. Позже ЗРК были адаптированы для Ирана, который приобрел их за $1 млрд.

Теперь С-300 предполагается передать Сирии в рамках оказания военно-технической помощи. Наиболее вероятна поставка комплексов, уже бывших на вооружении в российских вооруженных силах. Россия исходит из того, что размещение С-300 в Сирии позволит стабилизировать обстановку и не позволит Израилю и коалиции США уничтожать гражданскую и военную инфраструктуру.