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Франция пообещала увеличить поддержку международной коалиции в Сирии

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция поддержит военное присутствие США на севере Сирии и расширит свое участие в международной коалиции. «Я привержен тому, чтобы в координации с американцами предоставить поддержку американскому присутствию на севере Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат», – сказал Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне (цитата «РИА Новости»).

Ранее президент Франции говорил, что он убедил президента США Дональда Трампа не уходить из Сирии. После этого Трамп заявил, что хотел бы «уйти из Сирии», но оставшимся там военным нужно «закончить работу» по разгрому террористов.

Франция приняла участие в ударе международной коалиции по Сирии. В ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли ракетные удары по объектам, предположительно связанным с сирийской химической программой. В результате удара никто не погиб. Генштаб Сирии сообщил о троих пострадавших и материальном ущербе.

Атака стала ответом на возможное использование правительственными войсками Сирии химического оружия. Французские власти абсолютно уверены в том, что сирийские правительственные войска применили химоружие в городе Дума, заявил после удара постпред Франции при ООН Франсуа Делатр.

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